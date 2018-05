Pompeia. Corpo de homem atingido por um pedregulho encontrado quase dois mil anos depois

Tinha mais de 30 anos e estaria a fugir da erupção violenta do Vesúvio, que assombrou Pompeia e “congelou” os seus habitantes no ano 79 depois de Cristo. Uma infeção na tíbia terá complicado a fuga, mas o azar ditou definitivamente o seu fado: um pedregulho que voava no fluxo piroclástico (nuvem de gás muito quente que transporta cinza e pedras) atingiu-o no tórax e cabeça e matou-o.

O corpo do homem, que terá sido esmagado e decapitado pelo calhau gigante há mais ou menos dois mil anos, foi encontrado na terça-feira por arqueólogos, conta a “BBC”. A cabeça estará, acreditam os arqueólogos, “provavelmente debaixo da pedra”.

Esta descoberta juntou esforços de arqueólogos, engenheiros, restauradores e ferramentas técnicas como drones e scanners 3D. “Agora temos a possibilidade de reconstruir o espaço como foi em tempos”, explicou Massimo Osanna, o diretor geral do Parque Arqueológico de Pompeia. “Esta é a primeira vez que usamas todas estas ferramentas numa escavação. Nos anos 1800 e 1900 escavaram a área onde encontrámos o esqueleto, mas não foram tão fundo quanto nós. Por termos estes especialistas, soubemos como fazê-lo.”