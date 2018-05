Mais um jornalista espancado até à morte no México

Morreu mais um jornalista no México, assassinado com outros cinco desde o início do ano. Hector Gonzalez Antonio, de 42 anos, foi encontrado morto terça-feira de manhã numa rua de Cuidad Victoria, a capital do estado de Tamaulipas, no nordeste do país, perto da fronteira com os Estados Unidos. Gonzalez António, jornalista na imprensa da sua cidade e correspondente do jornal nacional El Excelsior, foi espancado até à morte uma semana depois de Alicia Diaz Gonzalez, jornalista de economia, ter sido encontrada morta, aparentemente pelos mesmos métodos, em sua casa, em Monterrey, no norte do México.

As autoridades do estado de Tamaulipas já disseram que a investigação ao incidente está a decorrer e que “estão a ser feitos todos os esforços para identificar e localizar aqueles responsáveis pelo homicídio”. Gonzalez Antonio acompanhava histórias de sociedade, por vezes críticas do governo e das autoridades locais, como foi o caso de um dos seus últimos artigos para o El Excelsior, no qual acompanhou uma manifestação de mães de pessoas desaparecidas sem explicação - sendo a polícia, no entender dos familiares, a principal suspeita por ação direta ou por negligência em investigar os casos.

Pascal Beltran del Rio, diretor do El Excelsior, escreveu no Twitter que Gonzalez Antonio era “uma excelente pessoa e um excelente correspondente” e pediu “respostas imediatas” para este caso.

No início de maio, um jornalista de rádio, Juan Carlos Huerta, foi morto a tiro enquanto saía de sua casa, perto de Villahermosa, no sul do México. Desde que o ano começou, seis jornalistas foram assassinados como resultado direto do seu trabalho. “Cada homicídio de um jornalista, um bloguer, um fotógrafo, um comentador nas redes sociais confirma o perigo e a violência constantes que afetam os nossos colegas mexicanos”, disse o representante do Comité para a Proteção de Jornalistas no México, Jan-Albert Hoostsen, pelo Twitter.

O México é o segundo país mais perigoso do mundo para se exercer a profissão de jornalista, logo a seguir à Síria, que está em guerra há mais de sete anos. Quando à liberdade de imprensa, o México aparece classificado em 140º lugar entre 180 países analisados pelo World Press Freedom Index. Desde 2012, mais de 40 jornalistas foram mortos no México e os ataques contra membros dos meios de comunicação já ultrapassaram a barreira dos 2000. Muitos destes crimes não chegam sequer a ser reportados às autoridades e muitos continuam sem qualquer resolução legal.