Líbia. Fações rivais reunidas em Paris marcam eleições para dezembro

Os quatro principais atores políticos da Líbia concordaram esta terça-feira, em Paris, em realizar eleições legislativas e presidenciais a 10 de dezembro. O Presidente francês, Emmanuel Macron, descreveu o acordo como histórico e como um passo essencial para a reconciliação do país.

A Líbia vive uma situação política muito conturbada desde a queda e morte do coronel Muhammar Kadhafi, em 2011, sendo atualmente controlada por diferentes grupos armados, com importantes focos de conflito no leste e no sul do país.

Os signatários do acordo foram o primeiro-ministro do Governo de Acordo Nacional apoiado pelas Nações Unidas, Fayez al-Sarraj; o militar Khalifa Haftar, chefe do Exército Nacional; o presidente da Câmara dos Representantes, Aguila Saleh Issa, que se opõe ao Executivo apoiado pela ONU; e Khalid al-Mishri, chefe do mais alto órgão consultivo da Líbia.

Representantes dos EUA, dos países da União Europeia e dos vizinhos regionais também participaram no encontro promovido por Macron.

O Presidente da Tunísia, Beji Caid Essebsi, disse aos dirigentes líbios reunidos em Paris: “Não há outra solução senão através de vocês. Se as coisas correrem mal, a responsabilidade é vossa”.