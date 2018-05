Hamas diz ter feito acordo com Israel mas Israel nega

Depois dos disparos realizados desde a Faixa de Gaza e consequente retaliação israelita, o movimento islâmico Hamas, que governa a região cercada, anunciou na quarta-feira ter negociado um cessar-fogo. Israel, contudo, ainda não confirmou que tal acordo tenha sido feito.

Em comunicado citado pela “Al-Jazeera”, Khalil al-Hayya, vice-chefe do Hamas em Gaza, afirmou que “vários mediadores egípcios intervieram nas últimas horas, tendo conseguido pôr fim às agressões”. Garantiu ainda que os militantes em Gaza “se comprometerão com o cessar-fogo enquanto Israel também o fizer”. Também a jihad islâmica anunciou ter chegado a acordo com Televiv, com mediação do Egito.

Na terça-feira, o Hamas e a Jihad Islâmica, outros dos grupos radicais presentes em Gaza, dispararam morteiros na direção de Israel - mais de 100, segundo o Exército israelita. Três soldados terão ficado feridos. Em resposta ao ataque, as forças armadas israelitas anunciaram ter lançado 60 ataques aéreos contra alvos militares ligados ao Hamas. Tratou-se de um dos mais graves confrontos entre Israel e os grupos armados palestinianos desde a guerra de 2014 na Faixa de Gaza.

À rádio oficial do Exército, Naftali Bennett, ministro da Educação israelita, afirmou que nenhum acordo foi ainda alcançado, acrescentando que “Israel tem políticas claras sobre a não permissão de disparos, ataques e violência contra cidadãos israelitas”. Também Jonathan Conricus, coronel e porta-voz do Exército, desmentiu qualquer acordo em declarações à CNN e prometeu uma “resposta firme” a eventuais ataques dos militantes palestinianos.