Fredie Blom, que é quase o homem mais velho do mundo, quer deixar de fumar

A certidão de nascimento diz que são 114 anos. O Guiness ainda está a avaliar se Fredie Blom é ou não o homem mais velho do mundo. Já deixou de beber, continua a fumar mas quer parar e não consegue. “Culpo o diabo por isso, porque o diabo é muito forte”

Duas ou três vezes por dia, Fredie Blom ainda pega numa folha de jornal, coloca tabaco e enrola. “Uso o meu próprio tabaco, não fumo cigarros”. Tem 114 anos (o livro dos recordes do Guiness está a verificar se será o homem mais velho do mundo). Embora já tenha deixado de beber há muito, não deixa de fumar. Quer fazê-lo mas não consegue: “culpo o diabo por isso, porque o diabo é muito forte”.

A história de Fredie Blom é contada pela BBC, que o visitou na Cidade do Cabo, na África do Sul. É um homem alto e sólido, descrevem-no.“A vontade de fumar é tão forte. Às vezes digo a mim mesmo que vou parar mas estou a mentir. O meu peito pede por um bafo e sou forçado a enrolar mais um”, explica. Parece saudável e ele garante que o é: “estou bem, o meu coração é forte, só as pernas é que me dão alguns problemas e já não ando como andava.”

Por agora, ainda não é o homem mais velho do mundo. Mas apenas por agora porque os responsáveis pelos recordes do Guiness estão a confirmar se Fredie Blom é ou não o mais velho de todos através da consulta de genealogistas. Independentemente disso, ultrapassar a fronteira dos cem anos já é feito que nem muitos conquistam. Qual a fórmula? “Há apenas uma resposta: Ele lá em cima. Ele é que tem o poder todo. Não tenho nada. Posso cair a qualquer momento, mas Ele segura-me.”

Há dias celebrou mais um aniversário – e os supermercados, em homenagem, ofereceram-lhe bolos porque ele é uma espécie de vedeta local. Começou como agricultor na terra onde nasceu, Adelaide, e quando chegou à Cidade do Cabo foi empregado de uma empresa de construção de paredes pré-fabricadas. Trabalhou até aos 80 anos.

Casou-se com Janetta há quase meio século. Foi ela que, quando se levantaram dúvidas sobre a veracidade da idade de Fredie, saiu em defesa do marido. Fredie viveu os tempos do apartheid, mas diz que agora o país está mais perigoso. “Aqueles é que eram tempos dos bons. Não havia homicídios ou assaltos. Ninguém era ferido nem nada do género.”

Fredie não lê e não escreve porque nunca aprendeu. Não foi à escola.“Quando me levantava de manhã adorava sair e ver o mundo. Levava uma fisga para apanhar os passarinhos. Enchia-me de orgulho quando olhava para o meu cinto e o via cheio das minhas caçadas”, recordou sobre os tempos de infância.

O centenário passa o dia sentado “por aqui e ali” com um jornal nas mãos. Ainda tem energia para se vestir e calçar-se. Só não tem força para largar o tabaco.