Desmantelado o maior "acampamento improvisado" para refugiados em Paris

A polícia de Paris deu esta quarta-feira início ao processo de relocalização de cerca de 1500 pessoas, que viviam num "campo de refugiados improvisado", na zona norte da capital francesa. A maioria das pessoas chegaram de países africanos como a Eritreia, a Somália e o Sudão do Sul, três dos países mais pobres do mundo.

Há vários destes "acampamentos" espalhados por Paris, e, desde 2015, durante o pico da crise dos refugiados, as autoridades francesas já desmantelaram mais de três dezenas. As pessoas que agora têm que sair do chamado "campo de Millennaire" serão alojadas em abrigos espalhados por Paris. Gerard Collomb, ministro do Interior, disse que as pessoas estavam a deixar o acampamento "para o seu próprio bem-estar e por razões de segurança" adiantando também que as autoridades policiais francesas tinham ordens para prevenir que estes "campos" se continuem a construir. Dois imigrantes morreram afogados este ano perto do canal que envolvia o "campo" e toda a gente vivia da caridade dos locais, segundo a Al Jazeera, que acompanhou a deslocação dos migrantes.

Mais de 28 mil pessoas já foram retiradas de Paris nos últimos três anos, mas continuam a procurar a capital de França como principal destino.