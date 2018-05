Bill Browder, crítico americano de Putin, foi preso em Espanha e libertado em seguida

Bill Browder, diretor executivo do fundo de investimentos Hermitage Capital e crítico do Presidente russo Vladimir Putin, foi preso esta quarta-feira em Espanha. A informação foi avançada pelo próprio na sua conta de Twitter. Contudo, depois de uma hora sob custódia, foi libertado porque, segundo as autoridades espanholas, o mandado de captura já não era válido.

No final do ano passado, Browder foi condenado a nove anos de prisão por um tribunal russo por fraude e evasão fiscal. No tweet, publicou uma fotografia tirada a partir do assento traseiro de um carro da polícia e acrescentou que tinha sido preso na sequência de um mandado de prisão russo da Interpol.

Em 2013, a Interpol já se tinha recusado a cumprir uma solicitação semelhante por considerar que se tratava de um pedido “predominantemente de natureza política”.

Nascido nos EUA mas estabelecido no Reino Unido, Bill Browder criou em 2012 o Magnitsky Act, uma série de sanções norte-americanas contra altos funcionários russos acusados de corrupção.