Ataque faz 11 mortos e cinco feridos no Afeganistão

O ataque provocou a morte de dez atacantes e um polícia, deixando feridos cinco membros das forças de segurança

O ataque ao Ministério do Interior afegão ocorrido esta quarta-feira, em Cabul, terminou após um confronto de duas horas e resultou na morte dos dez atacantes e um polícia, deixando feridos cinco membros das forças de segurança.

"Todos os atacantes que participaram no ataque de esta quarta-feira contra o Ministério do Interior foram mortos. O ataque já terminou", disse à agência de notícias EFE o porta-voz da polícia de Cabul, Hashmat Stanekzai, que não quis acrescentar mais detalhes.

O ataque "ao novo complexo do Ministério do Interior começou às 12h (hora local, 08h30 em Lisboa), quando um bombista suicida detonou os explosivos que carregava na entrada (do complexo), abrindo caminho a outros nove atacantes vestidos com uniformes militares", afirmou o porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, aos meios de comunicação locais.

Sete dos agressores morreram durante o confronto com as forças de segurança e os outros três morreram quando detonaram os explosivos que transportavam, segundo o porta-voz, acrescentando que um polícia foi morto e outros cinco ficaram feridos.

Os atacantes tentaram avançar além da primeira entrada do complexo, mas foram recebidos com uma forte resposta das forças de segurança, além de toda a rede de proteção instalada no local no ano passado, explicou o porta-voz ministerial.

"A situação voltou ao normal e está sob controlo", disse Danish, acrescentando que "todos os funcionários que estavam dentro do Ministério durante o ataque foram retirados e mandados para casa".

Cabul já sofreu vários ataques suicidas este ano, o mais grave registado em janeiro, quando os talibãs explodiram uma ambulância-bomba perto do antigo Ministério do Interior, deixando mais de uma centena de mortos.

O último grande ataque na capital ocorreu a 30 de abril, quando 25 pessoas, 10 delas jornalistas, perderam a vida num duplo ataque.

Também no mês passado, um atentado suicida, cuja responsabilidade foi assumida pelo Daesh (autodenominado Estado Islâmico), contra um centro de registo de eleitores em Cabul, causou 69 mortes e cerca de 120 feridos.

O Afeganistão está a passar por um dos seus períodos mais sangrentos desde o fim da missão de combate da NATO em janeiro de 2015.