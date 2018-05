Alemanha e Turquia assinalam 25.º aniversário de um dos piores crimes de ódio do pós-guerra

A chanceler alemã Angela Merkel e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlüt Cavusoglu, assinalaram esta terça-feira o 25.º aniversário de um dos piores crimes de ódio da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. A 29 de maio de 1993, um grupo de neonazis bombardeou a casa de uma família turco-alemã na cidade de Solingen, matando duas mulheres e três meninas e ferindo mais 14 pessoas.

Merkel disse que o seu país tem uma responsabilidade especial de lutar contra o racismo e a xenofobia, particularmente à luz do passado nazi da Alemanha. A chanceler também agradeceu a Mevlude Genc – que perdeu duas filhas, duas netas e uma sobrinha no ataque – por responder a um “ato desumano” com “grande humanidade”.

Atualmente com 75 anos, Genc afirmou que “o ódio tem de ser parado”, acrescentando: “eu não quero vingança e não guardo ódio, exceto pelas quatro pessoas que transformaram a minha casa de família no túmulo das minhas crianças”. Quatro homens, na altura com idades compreendidas entre os 16 e os 23 anos, foram condenados a penas máximas de prisão de 10 a 15 anos, que já foram cumpridas.

O ministro turco dos Negócios Estrangeiros disse que tanto os políticos como os jornalistas “têm a responsabilidade de não espalhar a discriminação” e lembrou outros assassinatos na Alemanha e no resto da Europa, sublinhando que o ataque de há 25 anos “não foi o primeiro e não será o último”.