Roman Abramovich adquiriu cidadania israelita

O empresário russo Roman Abramovich tornou-se esta segunda-feira um cidadão israelita depois de um mês a aguardar pela renovação do seu visto no Reino Unido. O dono do Chelsea exerceu o seu direito ao abrigo da lei do retorno de Israel, segundo a qual os judeus de qualquer parte do mundo podem tornar-se cidadãos do país.

De acordo com o diário britânico “The Telegraph”, Abramovich transformou-se instantaneamente na pessoa mais rica de Israel.

Ao longo dos últimos anos, o empresário tem viajado para dentro e para fora do Reino Unido com um visto criado para estrangeiros ricos que investem pelo menos dois milhões de libras (cerca de 2,3 milhões de euros) no país. Em abril, Abramovich pediu a renovação do visto, mas não recebeu de imediato a aprovação do Ministério do Interior.

A decisão de pedir a cidadania israelita surge na sequência dessa demora, que poderá estar relacionada com o anúncio do Governo de Theresa May de que iria adotar uma linha mais dura em relação aos oligarcas russos a viver no Reino Unido, na sequência do envenenamento do ex-espião russo, Sergei Skripal, e da sua filha, Yulia, em março.

Os detentores de passaporte israelita podem viajar para o Reino Unido sem visto por curtos períodos de tempo, podendo permanecer até seis meses.