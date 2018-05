Papua-Nova Guiné proíbe o Facebook durante um mês

Para quem está cansado de ser abordado no Facebook por utilizadores que têm perfis falsos ou de ser bombardeado nesta rede social com conteúdos pornográficos e notícias falsas, o país ideal para viver em breve, e pelo menos durante quatro semanas, será a Papua-Nova Guiné. O Governo local não esteve com meias medidas e decidiu cortar o mal pela raíz ao preparar-se para lançar uma campanha de desintoxicação digital e avaliar o impacto do Facebook junto da população.

Sam Basil, ministro das Comunicações, anunciou nesta terça-feira que o acesso dos cidadãos do país ao Facebook vai ser proibido durante um mês, período de tempo considerado necessário para uma equipa de analistas promoverem uma "limpeza" da rede social. O governo quer proceder à identificação de contas com perfis falsos e de pessoas que procedem à divulgação de "fake news", bem como tomar medidas para travar a proliferação de pornografia através da plataforma co-fundada por Mark Zuckerberg. As contas que forem detetadas como responsáveis por algum destes comportamentos serão apagadas, prometeu Basil. O governo da Papua-Nova Guiné admite, até, vir a desenvolver uma rede social que possa substituir o Facebook.

O assunto não é pacífico. Citada pelo jornal britânico Guardian, uma especialista em media e política digitais da Universidade de Sydney referiu que a proibição do Facebook levanta questões preocupantes, já que este género de medidas tem sido usado noutros países em períodos pré-eleitorais ou por prazos indefinidos como sucedeu na China. "Não tenho certezas sobre aquilo que eles pretendem alcançar", afirmou Aim Sinpeng, "e por que motivo uma proibição é necessária, visto que é possível analisar o Facebook sem o proibir". A perita acrescentou ter dúvidas sobre a informação que o governo estará a querer recolher.

Uma porta-voz afirmou que a empresa de Zuckerberg está em contacto com os responsáveis do país com o objetivo de compreender as respetivas preocupações que, de acordo com Sam Basil, se centram no bem-estar, segurança e produtividade dos cidadãos.