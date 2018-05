Oferecer ajuda a imigrantes pode passar a ser crime na Hungria

Na Hungria pode passar a ser crime ajudar um imigrante em situação ilegal ou um requerente de asilo. Escrever e distribuir panfletos com informação sobre processos de legalização, oferecer ajuda legal ou mesmo comida e abrigo pode vir a ser considerado crime, punível com penas de prisão que podem ir de alguns dias até um ano, se a lei que está a ser discutida no Parlamento passar na sua forma atual. Além disso, a Hungria está a planear modificar a sua Constituição para impedir que a União Europeia imponha números obrigatórios de aceitação de imigrantes e que os outros países possam enviar requerentes de asilo para a Hungria.

É mais uma frente na guerra aberta do primeiro-ministro Viktor Orbán com os seus parceiros europeus, que cada vez criticam mais aquilo que muitos analistas apelidam de “democracia iliberal”. Csaba Domotor, secretário de Estado para a Imigração disse, numa conferência de imprensa de apresentação do novo projeto de lei, que o Governo apenas está a apresentar um novo enquadramento legal e que seriam os tribunais a decidir que penas aplicar.

O partido de Orbán venceu as eleições legislativas de abril com dois terços dos votos e por isso é possível que a lei venha mesmo a passar. A legislação tem um nome que remete para um outro problema de Orbán, como o multimilionário norte-americano de origem húngara George Soros. O “Stop Soros Act”, ou “Lei para Parar Soros” reflete a profunda animosidade que existe entre os dois homens. Orbán acusa Soros de aprovar a imigração muçulmana em força para a Hungria. Soros disse recentemente, por seu lado, num discurso no Conselho Europeu de Relações Internacionais, que Orbán estava a pôr em causa os valores da União Europeia, onde o seu país se insere.

Em 2015 a Hungria estava na rota de mais de um milhão de refugiados e imigrantes, muitos dos quais fugiam de guerras na Síria, no Iraque ou no Iémen. A maioria tinha como destino outros países europeus que não a Hungria - que praticamente não tem população imigrante já que, segundo a BBC, menos de 2% da população húngara nasceu fora - mas a construção, no mesmo ano, de uma fronteira com a Sérvia, com dois muros altos envolvidos a arame farpado, tornou praticamente impossível a entrada no país. Quem tenta atravessar a fronteira pode ser preso e julgado por atos terroristas ou atentado à segurança nacional.

ONGs com a vida dificultada

No decurso de 2015, a Hungria ainda permitia a algumas pessoas permanecer nas “zonas de trânsito”. Passavam cerca de 20 por dia mas este número, segundo o último relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), está agora em duas pessoas por dia. A esta situação acresce a dificuldade que as Organizações Não-Governamentais estão a enfrentar para poderem continuar a realizar o seu trabalho no país já que uma boa parte dele passa por ajudar estas pessoas a conseguirem legalizar-se e a melhorar as suas situações, na Hungria ou em outros países da Europa.

Por altura das eleições, o “Expresso” falou com o gabinete do primeiro-ministro húngaro sobre estas medidas restritivas e a resposta foi que “a análise dos pedidos de asilo requer tempo e que o Governo não pode permitir a entrada no país e na União Europeia de pessoas que são migrantes económicos e não refugiados verdadeiros por razões de segurança”.

Num comunicado enviado esta terça-feira ao “Expresso” pelo Helsinki Committee, uma das ONGs atualmente a lutar contra as leis “anti-ONGs” de Viktor Orbán, fica claro que há muita gente disposta a opor-se ao seu punho de ferro. Mais de 70 professores de 28 universidades de todo o mundo assinam esta terça-feira um documento bastante crítico da “LEXNGO”, a lei que limita a atividade destas organizações na Hungria quer através da introdução de regras de financiamento, quer através da imposição de novos impostos, quer ainda através da sua proibição caso sejam consideradas “perigosas para a unidade e segurança nacionais”.

“Instituições geradas pela sociedade civil, fortes e independentes, são tão indispensáveis para a democracia e para a consolidação de um Estado de direito como as universidades. Se ONGs como o Helsinki Committee estão ameaçadas então a democracia está ameaçada”, escreveram os académicos que assinam a carta.

Em declarações ao “Expresso” por altura das eleições, um representante desta ONG , Gábor Gyulai, disse que o seu trabalho se tinha tornado impossível porque o acesso aos locais onde estavam os imigrantes, as tais “zonas de trânsito” lhe era vedado e, assim, não era possível verificar em que condições estavam. Mas em resposta a estas acusações, o gabinete de Vitor Orbán assegurou que as autoridades “cumprem as suas obrigações conforme estipuladas nos tratados internacionais” e que os refugiados, à chegada às zonas para pedido de asilo, são “tratados de uma forma humana, tal como acontece nos restantes países”.