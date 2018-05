Nove familiares do presidente do Senado afegão mortos em operação militar

Nove membros da família do presidente do Senado afegão foram mortos e oito ficaram feridos durante uma operação das forças especiais afegãs em Nangarhar, noticia esta terça-feira a agência France-Presse, citando o porta-voz do governador daquela província.

"Na noite passada [segunda-feira], nove civis foram mortos numa operação das forças especiais no distrito de Chaparhar. Oito civis, incluindo uma mulher e uma criança, ficaram feridos. Todos pertenciam à família do presidente do Senado", disse Attaullah Khogyani.

"Uma delegação foi enviada de Cabul para proceder a um inquérito sobre o incidente", adiantou a mesma fonte.

Logo ao início do dia desta terça-feira, o governador da província de Nangarhar, Hayatullah Hayat, citado pela agência de notícias Associated Press, anunciara a morte de nove pessoas por engano, oito das quais civis, no decorrer de um ataque a uma casa realizado pelas forças armadas afegãs.

No total, morreram nove pessoas nesta incursão das forças armadas afegãs na noite de segunda-feira, havendo ainda a registar mais oito civis feridos, referiu o governador.

O mesmo responsável disse então que um comandante da polícia afegã estava entre os mortos.

O governador explicou ainda que os disparos tiveram origem na casa em questão, mas as baixas foram identificadas, na maioria como civis, assim que a operação terminou, estando já a decorrer uma investigação.

O porta-voz do hospital de Nangarhar, Inamullah Miakhail, também confirmou que deram entrada nove cadáveres resultantes deste ataque.

Tanto os talibãs, como grupos ligados ao Daesh, têm uma presença ativa na zona este do Afeganistão.

Os civis afegãos têm sido um alvo da violência que se vive no país, que já fez perto de 800 mortos e 1500 feridos nos primeiros meses deste ano, segundo dados da missão da Organização das Nações Unidas no Afeganistão.