Falso alarme de bomba provoca dez feridos entre os passageiros de um avião

No pânico para abandonar o aparelho, atropelaram-se uns aos outros e saltaram. O resultado foram ossos e cabeças partidas

Um falso alarme de bomba levou a que ficassem feridos pelo menos dez passageiros de um avião que devia ter descolado do Bornéu em direção a Jakarta na noite de segunda-feira. Frantinus Nirigi, um homem de 26 anos, foi ouvido a dizer a um tripulante que havia uma bomba a bordo. Gerou-se o alarme, e alguém forçou as saídas de emergência.

Imagens partilhadas na internet mostram dezenas de pessoas de pé na asa direita do aparelho. Outras agarraram-se a um motor e saltaram. No final, oito pessoas ficaram com ossos partidos e feridas na cabeça, enquanto outras sofreram lesões menores. Uma tripulante explicou depois que tinha dado instruções aos passageiros: "Pedi-lhes que deixassem imediatamente o avião de forma calma e ordeira. Em vez disso, empurraram-se uns aos outros e atropelaram-se para sair".

Entretanto, um passageiro aterrorizado resolveu abrir ambas as saídas de emergência do lado direito. Uma "piada de bomba" não justifica esse ato não autorizado, disse um porta-voz da Lion Air, pelo que o homem também ficou entregue às autoridades. Os dois detidos enfrentam penas até oito anos de cadeia. Evacuados os 189 passageiros e os tripulantes, o avião, um Boeing 737, foi inspecionado sem que se encontrasse nenhuma bomba.

Não é a primeira vez que situações deste tipo têm lugar na Indonésia. Em março, outro avião teve a partida atrasada por um passageiro ter dito algo semelhante. Há dias uma afirmação da mesma natureza feita como piada levou à retirada do passageiro em questão.