Buscas pelo avião desaparecido da Malaysia Airlines chegam ao fim mas mistério continua por resolver

Chegaram ao fim esta terça-feira as buscas pelo avião desaparecido MH370 da Malaysia Airlines, ficando assim sem resposta um dos maiores mistérios da aviação mundial. A empresa norte-americana Ocean Infinity usou uma embarcação de alto mar para conduzir uma busca de 90 dias numa vasta área do Índico sul, mas sem sucesso. O Governo da Malásia diz que não tem planos para reiniciar as buscas.

O avião desapareceu a 8 de março de 2014, quando voava de Kuala Lumpur para Pequim, com 239 pessoas a bordo. Detritos do aparelho chegaram a ser encontrados em sítios remotos como Madagáscar, mas nunca foi encontrado a estrutura principal da aeronave. As buscas oficiais, que envolveram equipas da Austrália, Malásia e China, terminaram em janeiro do ano passado.

Sabe-se muito pouco sobre as últimas horas do avião. Os especialistas ainda não podem chegar a uma conclusão definitiva sobre se o MH370 permaneceu sob o comando do pilotou ou caiu fora de controlo no mar. Os dois cenários apontam para áreas de pesquisa diferentes, que já cobriram mais de 120 mil quilómetros quadrados do Oceano Índico.

Ainda na semana passada, os investigadores voltaram a excluir a possibilidade de o piloto ter provocado a queda do avião propositadamente. Após alguma especulação, as autoridades australianas mantiveram a tese de que o piloto estaria inconsistente momentos antes do acidente.

Para os investigadores da Agência de Segurança de Transportes da Austrália, o avião estava fora de controlo quando se despenhou no sul do Índico. "Tomámos em consideração, de forma imparcial, todas as provas que conseguimos na altura. Temos alguns dados que nos permitem dizer que a aeronave estava sob controlo e que, nos últimos momentos, deixou de ser controlada”, disse Peter Foley, diretor de investigação da agência australiana, citado pela BBC.