Alto responsável da Coreia do Norte a caminho dos EUA para falar sobre cimeira

A Coreia do Norte enviou altos funcionários do regime para os EUA e Singapura naquela que está a ser lida como a mais recente indicação de que a cimeira entre o líder norte-coreano e o Presidente norte-americano pode mesmo realizar-se no local e na data inicialmente marcados.

Segundo informações avançadas por vários órgãos de Comunicação Social, o vice-presidente do comité central do Partido dos Trabalhadores, Kim Yong-chol, deverá viajar para os Estados Unidos na quarta-feira depois de se reunir com dirigentes chineses em Pequim, tornando-se assim o norte-coreano mais graduado a visitar os EUA em quase 20 anos.

Também uma equipa norte-americana estava a caminho de Singapura para se encontrar com responsáveis norte-coreanos, avançou a Casa Branca. E o chefe de gabinete do líder da Coreia do Norte viajou para Singapura via capital chinesa na última noite, assim como responsáveis da administração norte-americana, incluindo o vice-chefe de pessoal para operações da Casa Branca, mas estes a partir de uma base aérea dos EUA no Japão.

Apesar do anúncio de cancelamento pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, na semana passada, as mais recentes movimentações parecem indicar que a cimeira histórica sempre poderá realizar-se a 12 de junho em Singapura. No dia seguinte, Trump disse que tinha reconsiderado e que responsáveis dos EUA e da Coreia do Norte mantinham reuniões de preparação do encontro.

No sábado, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, protagonizaram um encontro-surpresa na aldeia fronteiriça de Panmunjom e concordaram que a cimeira EUA-Coreia do Norte devia realizar-se. No domingo, responsáveis norte-americanos e norte-coreanos encontraram-se no mesmo local, de acordo com o Departamento de Estado americano.