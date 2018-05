Abramovich muda-se para Israel e transforma-se no homem mais rico do país

Roman Abramovich não viu a conquista do último troféu do Chelsea - os londrinos venceram o Manchester United de José Mourinho com um golo de Hazard (1-0). O proprietário dos blues, descendente de uma família judaica, não esteve em Wembley porque o visto para permanecer no Reino Unido expirou e as autoridades não o renovaram, conta o “The Guardian”.



Por isso, o russo que revolucionou o futebol do Chelsea bateu à porta de Israel, que lhe concedeu a nacionalidade israelita. Ou seja, o 13.º homem mais rico do território britânico passou a ser o mais rico de Israel. Abramovich vai viver, conta este texto do “The Guardian”, em Tel Aviv.

“Roman Abramovich chegou à embaixada de Israel de Moscovo como outra pessoa qualquer”, revelou o ministro do Interior israelita a uma televisão local na segunda-feira. “Ele apresentou um requerimento para receber uma licença de imigração. Os seus documentos foram verificados de acordo com a ‘law of return’ e foi considerado elegível.”



De acordo com o “The Times of Israel”, Abramovich, de 51 anos, vai viver no bairro Neve Tzedek, num hotel que comprou à famosa atriz israelita Gal Gadot.