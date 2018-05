UE coordena medidas para preservar acordo nuclear com o Irão e interesses de empresas europeias

Os chefes da diplomacia da União Europeia (UE) decidiram nesta segunda-feira criar um mecanismo que coordene as ações dos Estados-membros do bloco comunitário e da Comissão Europeia orientadas para a manutenção do acordo nuclear firmado com o Irão. A iniciativa, aprovada em Bruxelas durante o Conselho dos Negócios Estrangeiros, surge após o abandono daquele protocolo por parte dos Estados Unidos (EUA) no passado dia 08 de maio.

"Vamos estabelecer uma série de mecanismos para supervisionar e acompanhar este processo e proteger os legítimos investimentos das empresas europeias no Irão", declarou a Alta Representante da UE para a Política Externa e Política de Segurança, a italiana Federica Mogherini, após o encontro com os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 28 países da UE. A chefe da diplomacia europeia também enfatizou a "unidade" manifestada pelos Estados-membros, salientando que todos concordaram que o acordo nuclear "é a melhor solução para manter a segurança na região".

Durante a reunião na capital belga, Mogherini informou os 28 Estados-membros sobre as conversações mantidas na passada sexta-feira em Viena (Áustria) entre os países que permanecem no acordo nuclear. Foi o primeiro encontro deste género que não contou com a presença dos Estados Unidos. O acordo nuclear foi assinado entre o Irão e o grupo 5+1 (EUA, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha). À exceção de Washington, os restantes continuam comprometidos com o protocolo.

A UE assume o papel de patrocinadora do acordo nuclear, que foi alcançado em julho de 2015, em Viena, e que entrou em vigor a 16 janeiro de 2016. O acordo foi assinado com o objetivo de garantir a natureza exclusivamente pacífica do programa nuclear iraniano. Após a reunião de sexta-feira em Viena, o Irão disse que estava disponível para continuar a negociar com a comunidade internacional e deu às partes envolvidas um prazo de "várias semanas" para apresentarem soluções pragmáticas de forma a salvaguardar o acordo.

A UE assumiu na mesma ocasião o compromisso de trabalhar numa proposta para garantir e manter as relações comerciais com a República Islâmica do Irão. "Temos estado a trabalhar intensamente estas semanas, juntamente com os iranianos, França, Alemanha e Reino Unido, mas também com os restantes Estados-membros e com outros atores internacionais para clarificar um ponto: as decisões da UE são tomadas pelos europeus (...) especialmente quando estas afetam a nossa segurança", salientou Federica Mogherini.

A representante recordou ainda que na passada quinta-feira a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), encarregada de monitorizar o programa nuclear iraniano, certificou que Teerão está a cumprir com o acordo. "Partilhamos com os Estados Unidos a preocupação sobre o papel do Irão na região e sobre o seu programa de mísseis balísticos, mas por causa disso acreditamos que é importante manter em vigor o acordo e garantir a sua total aplicação", concluiu a chefe da diplomacia europeia.

Apesar de ter levantado as sanções relacionadas com o programa nuclear iraniano, tal como ficou estipulado no acordo assinado em 2015, a UE ainda mantém as sanções relativas à situação de vulnerabilidade dos direitos humanos verificada no Irão. Quando anunciou a saída dos Estados Unidos, o Presidente norte-americano, Donald Trump, também decidiu restabelecer as sanções económicas a Teerão. Washington admitiu então que poderiam ocorrer "sanções secundárias", ou seja, medidas que podem prejudicar as empresas estrangeiras que têm negócios no Irão.