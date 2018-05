Talibãs retiram laboratórios de droga das cidades e vilas

Um chefe talibã proibiu a presença de laboratórios de drogas dentro das cidades. Parece ser um efeito da mudança de regras de empenhamento ("rules of engagement") instituídas por Donald Trump. Enquanto anteriormente o exército americano evitava bombardear zonas densamente povoadas, agora está à vontade para o fazer desde que possa alegar que todas as pessoas na vizinhança, de uma forma ou outra, participam numa atividade de apoio à insurgência.

O tráfico de drogas é uma das principais, se não a principal, fonte de financiamento dos talibãs. Estima-se que lhes renda uns 200 milhões de dólares (172 milhões de euros) por ano. Informações das Nações Unidas dizem que só no ano passado a produção de ópio subiu 87 por cento. O facto de muitos dos laboratórios se situarem em cidades e vilas punha-os relativamente a salvo de ataques aéreos americanos. Até há pouco.

Após alguns casos muito divulgados de famílias massacradas por bombas americanas, os talibãs, talvez temendo a reação popular, decidiram mudar a produção de drogas para as montanhas. "Drones circulam pelo ar e têm aterrorizado homens, mulheres e crianças por causa dos bombardeamentos. Temos de explicar estritamente às pessoas que se não pararem com as fábricas de drogas em casas públicas serão presas", diz o governador-sombra da província de Helmand, Mullah Manan, numa gravação já autenticada por especialistas.

“Poucos sinais de progresso”

À parte disso, a nova estratégia dos Estados Unidos não parece estar a dar grande resultado. Um relatório enviado na semana passada ao Congresso por inspetores do Pentágono, do Departamento de Estado e da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional diz que há "poucos sinais de progresso nos últimos meses", notando os ataques maciços que tanto os talibãs como o Daesh lançaram em Cabul nos últimos meses.

"Há poucas provas disponíveis de que as ações para aumentar a pressão sobre os talibãs estejam a ter um impacto significativo", conclui o relatório. O objetivo da estratégia atual é obrigar os talibãs a negociar, mas uma oferta nesse sentido feita em fevereiro pelo Governo afegão foi rejeitada, e também não tem havido ganhos de território "significativos".