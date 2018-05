“Saí do Mali, passei pelo Burkina Faso e Níger e cheguei à Líbia num barco. Foi muito difícil". Mamoudou Gassama, o novo herói de França

Nem pensou. Depois de ouvir os gritos e buzinas, Mamoudou Gassama olhou para cima e havia uma criança de quatro anos pendurada numa janela. Correu, atravessou a estrada e começou a escalada como se estivesse num elevador. As mãos agarravam o cimento com firmeza, os músculos sólidos dos braços davam-lhe asas. Demorou mais ou menos 30 segundos a chegar ao quarto andar.



Sabe-se agora, Gassama gosta de jogar futebol, correr e ir ao ginásio. Aquela reunião de músculos não era um acaso. O maliano de 22 anos, em situação ilegal em França, salvou a criança e transformou-se num herói nacional por um dia. Esse ato heróico de sábado vai valer-lhe três coisas: a nacionalidade, a promessa de um emprego e uma medalha pela valentia e coragem.



Emmanuel Macron recebeu o jovem africano esta segunda-feira e garantiu-lhe que ia ajudar no seu processo de legalização. Quando soube que as pernas tremeram a Gassama depois da venturosa subida ao quarto andar, Macron soltou um “bravo”. Já o porta-voz do Governo francês, Benjamin Griveaux, disse que “este ato de imensa bravura, fé nos valores da solidariedade da nossa república, deve abrir a porta” a Gassama para ficar no país, conta o “The Guardian”.

Anne Hidalgo, a autarca de Paris, contou um bocadinho a história do maliano: “Ele explicou-me que tinha chegado do Mali há poucos meses com o sonho de construir aqui a sua vida. Eu disse-lhe então que o seu ato heróico é um exemplo para todos os cidadãos e que a cidade de Paris irá obviamente apoiar a sua tentativa para ficar em França”.

Também o ministro do Interior daquele país, Gérard Collomb, enalteceu a atitude do africano. “A um grande homem, a pátria dá reconhecimento”, disse, antevendo um final feliz para Gassama.



Em sentido contrário estava a posição da Frente Nacional, que aproveitou este caso para voltar à carga contra os imigrantes. “Se me disserem que fazemos aquele [Gassama] oficial devido ao seu ato de coragem e expulsamos os outros, eu assino já”, disse Nicolas Bay, um dos homens fortes do partido, ao canal France 2.

O SOS Racismo também deixou uma palavra sobre a história de Gassama. “As pessoas em situação irregular são seres humanos, com imensa coragem, que fazem uma perigosa viagem com destino à Europa e que continuam a mostrar coragem aqui em França.”



Gassama está em França desde setembro de 2017 e nunca conseguiu regularizar a sua situação. “Saí do Mali, passei pelo Burkina Faso e Níger e cheguei à Líbia num barco. Foi muito difícil”, revelou.

O presidente da Associação Maliana dos Expatriados revelou esta segunda-feira “estar muito orgulhoso” de Gassama, mas lamenta que o desfecho desta história não será a de muitos outros jovens africanos. “Não devia ser preciso esperar [a oportunidade de] salvar um francês para ser naturalizado francês”, disse Ousmane Diarra, apelando a mudanças na leis europeia e francesa para a imigração.

O presidente do Mali, Ibrahim Keita, destacou a coragem do compatriota. “Salvar uma vida colocando em perigo a sua não está ao alcance de todos. Mamoudou Gassama correu esse risco, demonstrando valores de coragem e de humanismo que honram toda a nação. Bravo!”