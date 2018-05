Procurador francês diz que 40 detidos por terrorismo podem ser libertados em breve

François Molins admitiu que entre 600 a 700 extremistas franceses se deslocaram para regiões do Iraque e da Síria reivindicadas pelo Estado Islâmico

O procurador antiterrorismo de França referiu nesta segunda-feira que cerca de 40 detidos condenados por terrorismo devem ser libertados ainda este ano e em 2019, e considerou o seu regresso à sociedade "um elevado risco". Em declarações à televisão BFM, François Molins disse que a França ainda enfrenta uma significativa ameaça de apoiantes a nível interno do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI).

Molins admitiu que entre 600 a 700 extremistas franceses se deslocaram para regiões do Iraque e da Síria reivindicadas pelo EI, apesar de admitir que muitos foram provavelmente mortos. O magistrado disse ainda que as autoridades admitem a eliminação física no Médio Oriente de alguns dos organizadores dos ataques de novembro de 2015 em Paris.

Molins disse que a investigação sobre os ataques simultâneos na sala de concertos Bataclan, em cafés de Paris e no Estádio nacional deve ficar concluída em 2019.