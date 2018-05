Presidente italiano nomeia ex-chefe do FMI para governo de gestão

Carlo Cottarelli é o homem escolhido pelo Presidente italiano, Sergio Mattarella, para formar governo em Itália depois de a Liga e o Movimento 5 Estrelas terem desistido de formar um Executivo de coligação na sequência do veto do Presidente à escolha do ministro da Economia.

“O Presidente pediu-me que apresentasse no Parlamento um programa que conduza o país a novas eleições. No caso de ser aprovado, esse programa deve incluir a aprovação das leis do orçamento e deverá prever a realização de eleições legislativas em 2019”, disse Carlo Cottarelli depois de se reunir com Sergio Mattarella esta segunda-feira.

“Em caso de ausência de confiança [do Parlamento], o Governo demitir-se-á imediatamente e terá como função supervisionar a realização de eleições para depois do mês de agosto”, acrescentou o ex-diretor do Fundo Monetário Internacional.

Mattarella justificou o chumbo do eurocético Paolo Savona para ministro da Economia dizendo que a incerteza sobre a posição política de Itália "tem alarmado investidores tanto em Itália como no exterior" e a "pertença ao euro é uma escolha fundamental". Para o Presidente, se Itália quer disctuir a sua posição dentro da zona euro "tem que fazê-lo de forma séria".

A "nega" de Mattarella já desencadeou pedidos para que seja afastado do cargo. Os dois partidos anti-sistema, que passaram semanas a elaborar um pacto de coligação para acabar com o impasse saído das eleições de 4 de março, acusaram o Presidente de abusar das suas funções.

A decisão de nomear um novo primeiro-ministro acontece depois de, este domingo, os esforços para a formação de um governo em Itália terem sofrido um recuo, com Giuseppe Conte, o homem indicado pelos partidos anti-sistema Liga e Movimento 5 Estrelas (M5S) para primeiro-ministro, a desistir de formar governo.

Não se espera que Cottarelli consiga o apoio do governo e por isso os italianos devem ser chamados a votar em outubro deste ano.