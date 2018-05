Presidente do Brasil volta a ceder às transportadoras para pôr fim à greve

Redução de 0,46 reais (cerca de 0,10 euros) no preço do litro de gasóleo, garantia de congelamento do preço durante dois meses e estabelecimento de uma tabela mínima de frete foram três das seis medidas anunciadas este domingo pelo Presidente do Brasil, Michel Temer, para tentar conter a greve dos camionistas.

Ao sétimo dia de paralisação, o país permanecia bloqueado e continuava a escassez de bens essenciais e de combustível nas cidades. As polícias estadual e federal, bem como o Exército, negociavam a saída dos manifestantes das estradas e faziam escolta para assegurar a saída de camiões-cisterna das refinarias.

Citado pelo jornal “Estadão”, o Comando Militar do Sul do Exército disse que espera resolver os problemas provocados pela greve por via da negociação e não pelo uso da força, pedindo a colaboração dos camionistas. Em comunicado, o ministro da Agricultura afirmou que a economia brasileira está a ser “asfixiada” e que o país está “na iminência de um grave conflito social”.

Na sexta-feira, Michel Temer assinou um decreto que autoriza o uso da força para acabar com os bloqueios de estradas pelos camionistas. “Não vamos permitir que a população não tenha acesso a produtos de primeira necessidade, que os hospitais não tenham os medicamentos necessários para salvar vidas”, anunciou o Presidente.

Segundo fontes aeroportuárias, mais de 70 voos em diferentes partes do país, incluindo na capital, Brasília, foram cancelados. Algumas escolas suspenderam as aulas e algumas cidades, como São Paulo, reduziram a frota de autocarros públicos para racionar o combustível.