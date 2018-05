Presidente da Coreia do Sul poderá participar em cimeira EUA-Coreia do Norte

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, poderá participar na cimeira entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. A informação foi avançada esta segunda-feira por responsáveis da Casa Azul, a residência oficial do chefe de Estado sul-coreano, que esclareceram que um possível envolvimento de Moon ainda está numa fase inicial de discussão.

Moon e Kim voltaram a encontrar-se no sábado, depois do encontro histórico de abril. “Ambos os líderes trocaram opiniões com vista à realização bem-sucedida da cimeira EUA-Coreia do Norte”, informou o gabinete de Moon sobre o encontro, que teve lugar na zona desmilitarizada que serve de fronteira entre as duas Coreias. Qualquer participação do Presidente sul-coreano dependerá do progresso das conversações entre Trump e Kim, acrescentou.

O encontro, agendado para 12 de junho em Singapura, foi cancelado na semana passada pelo Presidente dos EUA. Trump responsabilizou a “hostilidade aberta” da Coreia do Norte pelo cancelamento, um dia depois de a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros de Pyongyang ter acusado o vice-Presidente norte-americano, Mike Pence, de ser um “manequim político” e de fazer “observações ignorantes e estúpidas”. A governante não gostou de ver o seu país comparado com a Líbia.

Apesar do anúncio de cancelamento, Trump viria a dizer que ainda estava a falar com a Coreia do Norte e que o encontro ainda poderia realizar-se. No domingo, uma equipa norte-americana chegou a Pyongyang para preparar a cimeira que ajudaria o país a alcançar o seu “brilhante potencial”, disse Trump.