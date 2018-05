Onze dissidentes das FARC mortos em operação militar no sul da Colômbia

Onze dissidentes da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) foram mortos numa operação militar no sul do país, que fez também dois feridos, anunciou esta segunda-feira o ministro da Defesa colombiano, Luis Carlos Villegas.

A operação ocorreu no domingo à noite e fez "onze mortos e dois feridos, entre os quais um menor recentemente recrutado à força", disse o ministro, citado pelos media locais.

Estes 13 combatentes pertenciam à 7.ª frente das FARC, comandado por Edgar Salgado, também conhecido como Rodrigo Cadete, chefe guerrilheiro que rejeitou o acordo de paz assinado no final de 2016 e que levou a mais antiga rebelião das Américas a depor as armas e a converter-se num partido político sob o mesmo acrónimo.

Os rebeldes desta frente são acusados de envolvimento na morte de dezenas de militares e civis, assim como no rapto e desaparecimento de membros das forças da ordem antes do desarmamento das FARC, segundo os serviços secretos militares.

Rodrigo Cadete é também suspeito de tráfico de cocaína e de coltan, um mineral utilizado na produção de tecnologias, com destino à Venezuela e ao Brasil.

Sem comando centralizado, os grupos de dissidentes das FARC operam em várias zonas da Colômbia e as forças armadas colombianas estimam que contem cerca de 1.200 combatentes, entre ex-guerrilheiros que rejeitaram o acordo de paz e novos recrutas.

As autoridades têm intensificado as operações militares contra estes dissidentes desde que a frente Oliver Sinisterra, comandada por Walter Artizala, conhecido como "Guacho", raptou a 26 de março e depois assassinou uma equipa equatoriana de jornalistas.

Apesar de o acordo com as FARC ter levado a uma diminuição da intensidade do conflito armado, outros grupos ilegais e do Exército de Libertação Nacional (ELN), última guerrilha ativa do país, disputam o controlo do território, nomeadamente do tráfico de droga.