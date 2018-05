Imigrante em situação ilegal escala quatro andares para salvar criança e torna-se herói em Paris

“Agi sem pensar. Mas obrigada meu Deus, eu salvei-a.” Foi assim que Mamoudou Gassama, um imigrante em situação ilegal, do Mali, reagiu ao ato heróico protagonizado por si no sábado, quando escalou quatro andares de um prédio, em Paris, para salvar uma criança que estava pendurada na parte exterior de uma varanda.

“Vi muita gente quase a chorar e ouvi as sirenes das viaturas. Tive medo quando salvei a criança, confesso que mais tarde comecei a tremer. Não conseguia suster-me nos pés e tive depois que me sentar”, contou aos jornalistas o jovem maliano, de 22 anos.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a criança já estava resgatada graças ao ato espontâneo de Mamoudou. O vídeo desse momento foi divulgado nas redes sociais, tornando-se rapidamente viral.

Segundo uma fonte dos bombeiros locais, o imigrante maliano tinha uma “boa condição física” e a “coragem suficiente” que permitiram salvar em tempo útil o menor. Os elogios ao ato de Mamoudou não demoraram a chegar.

Este jovem lembra-nos que “as pessoas em situação irregular são seres humanos, com imensa coragem, que fazem uma perigosa viagem com destino à Europa, e que continuam a mostrar coragem aqui em França”, disse a organização SOS Racismo.

Também a autarca de Paris enalteceu a atitude do imigrante maliano.“Ele explicou-me que tinha chegado do Mali há poucos meses com o sonho de construir aqui a sua vida. Eu disse-lhe então que o seu ato heróico é um exemplo para todos os cidadãos e que a cidade de Paris irá obviamente apoiar a sua tentativa para ficar em França”, declarou por sua vez Anne Hidalgo.

Esta manhã, o Presidente Francês recebeu Mamoudou Gassama, no Palácio do Eliseu, tendo-lhe garantido que em breve terá a sua situação regularizada. Emmanuel Macron propôs também que o jovem maliano iniciasse o processo de naturalização com vista a adquirir a nacionalidade francesa, solução que agradou Mamoudou. O imigrante maliano poderá também integrar a unidade dos Bombeiros Sapadores de Paris, refere o jornal “Le Monde”.

Entretanto, as autoridades francesas já abriram um inquérito sobre o caso, podendo os pais da criança virem a ser acusados de negligência.