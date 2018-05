Iémen. Nove milhões de pessoas recebem apoio monetário da UNICEF e do Banco Mundial

Cerca de nove milhões de pessoas em risco de fome no Iémen estão a ser abrangidas diretamente por uma ajuda monetária de um programa gerido pela UNICEF e pelo Banco Mundial, divulgou hoje a ONU.

Estas doações monetárias efetivas surgem no âmbito do Projeto de Transferência Monetária de Emergência, um programa financiado pelo Banco Mundial no valor de 200 milhões de dólares (172 milhões de euros), e ocorrem no quarto ano de uma guerra civil que já matou no Iémen mais de 10 mil pessoas, fez mais de três milhões de deslocados e destruiu as infraestruturas daquele país.

As Nações Unidas consideram que o Iémen enfrenta uma das piores crises humanitárias do mundo, com mais de 29 milhões de pessoas a precisarem de ajuda, dos quais 18 milhões passam dificuldades alimentares. Deste último grupo, cerca de 8,4 milhões estão numa situação crítica.

As doações diretas em dinheiro, que estão a beneficiar cerca de um terço da população do país, são uma “bola de oxigénio” para os mais vulneráveis, que podem sofrer de fome e estão mais expostos a doenças infecciosas, como a cólera, que ressurgiu no território iemenita devido ao conflito armado, segundo explicou a ONU, num comunicado.

“Estas transferências em dinheiro (…) contribuem para evitar o risco de fome e também permitem às famílias que as recebem comprar alimentos e remédios para os seus filhos, muitos deles malnutridos", afirmou o diretor do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para o Médio Oriente, Geert Cappelaere, citado na mesma nota.

“É também fundamental para evitar que as famílias adotem medidas negativas, como o trabalho infantil e o casamento infantil, práticas que têm aumentado no Iémen”, acrescentou o representante.

As cerca de nove milhões de pessoas abrangidas pelo projeto, perto de 1,5 milhões de agregados familiares, são oriundas das 22 províncias do Iémen.

Os primeiros pagamentos foram feitos em meados de 2017. A segunda tranche foi agora realizada e está prevista uma terceira para o próximo mês de agosto.

O conflito no Iémen começou em 2014 com a tomada da capital, Sanaa, pelos rebeldes Huthis, apoiados por Teerão. Em março de 2015, uma coligação árabe liderada pela Arábia Saudita lançou uma intervenção militar para apoiar o governo.

Além das forças governamentais, dos separatistas do sul e dos rebeldes Huthi, estão presentes no Iémen grupos armados como a Al-Qaida na Península Arábica (AQPA) e o Estado Islâmico (EI).