Espanha. Tribunal envia para prisão três condenados no caso Gurtel

Um tribunal espanhol decidiu esta segunda-feira a entrada imediata na prisão de três dos 15 condenados no caso Gurtel, um esquema de corrupção que ajudou a financiar o Partido Popular (PP), no poder.

A Audiência Nacional, que julga os casos mais graves de corrupção, decidiu a entrada em prisão para o ex-tesoureiro do partido Luis Bárcenas, que na semana passada tinha sido condenado a 33 anos e quatro meses de prisão, o ex-presidente do município de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega (38 anos e três meses) e para o ex-conselheiro (ministro regional) da região de Madrid Alberto López Viejo (31 anos e nove meses), todos do PP.

Os restantes 15 condenados no caso Gurtel que compareceram hoje no tribunal serão notificados apenas na quarta-feira de eventuais medidas a serem tomadas, segundo fontes do tribunal.

O Ministério Público tinha pedido hoje de manhã a prisão para 11 dos 15 condenados alegando perigo de fuga dos mesmos.

A Audiência Nacional aplicou na passada quinta-feira penas elevadas a uma série de políticos e empresários envolvidos no caso Gurtel.

O próprio partido do primeiro-ministro, Mariano Rajoy, foi multado em 245 mil euros por ter beneficiado do esquema ilegal que se baseava em conceder contratos públicos a empresas em troca de dinheiro.

Foi esta sentença que levou principal partido da oposição espanhola, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), na passada sexta-feira, a avançar com uma moção de censura contra o primeiro-ministro, Mariano Rajoy.

O parlamento espanhol anunciou hoje que essa moção de censura será discutida pela assembleia nas próximas quinta e sexta-feira.

Mariano Rajoy, chamado a prestar declarações ao tribunal, em julho de 2017, afirmou na altura que não estava a par dos casos de corrupção quando estes tiveram lugar a partir de 1999 e que ele próprio decidiu, em 2004, cortar as relações que havia entre o PP e Francisco Correa, cujas empresas forneciam serviços a esse partido.

Este empresário, que é considerado o “cérebro” do “caso Gurtel”, foi condenado a mais de 52 anos de prisão.

Durante o julgamento, Francisco Correa explicou um esquema em que entregava “envelopes” com dinheiro a funcionários públicos e responsáveis políticos eleitos pelo PP, para ajudarem certas empresas “amigas” a ganharem contratos de direito público.

Mariano Rajoy nunca foi envolvido diretamente no caso Gurtel, mas os seus cargos de responsabilidade no PP têm levado os opositores a acusá-lo de ter “fechado os olhos” ao esquema.

Este e outros escândalos de corrupção que envolvem membros do PP contribuíram para que o partido perdesse em dezembro de 2015 a maioria absoluta que tinha no parlamento espanhol.