Espanha. Moção de censura do PSOE dá hoje o primeiro passo

Em Espanha, a Mesa do Congresso começou esta manhã a analisar a moção de censura a Mariano Rajoy, anunciada há três dias pelo PSOE. Se tudo estiver bem e for admitida, o texto será depois enviado, tanto ao presidente do Governo como aos porta-vozes dos diferentes grupos parlamentares.

De acordo com as normas, as outras forças partidárias terão então dois dias para apresentar moções alternativas, o que não parece estar a ser considerado, escreve o jornal “El País”. O passo seguinte é marcar a data para o início do debate no Congresso, que acontecerá já em junho, coincidindo portanto com a altura em que Rajoy tem planeado fazer o debate do Estado da Nação.

A decisão do PSOE, como reação às sentenças do processo Gürtel - a trama de corrupção que envolveu o PP -, abriu um cenário de indefinição política no país. Os socialistas não estão dispostos a negociar.

À partida, os socialistas contam com o apoio dos 67 deputados do Podemos, mais quatro da coligação Compromís, o que lhes garante 155 votos. Sem o respaldo do Ciudadanos, o PSOE precisará de assegurar o voto dos partidos independentistas catalães - Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, esquerda) e Partido Democrático Europeu Catalão (PDeCAT, do antigo presidente do governo catalão, Carles Puigdemont). Determinantes serão os cinco deputados do Partido Nacionalista Basco (PNV), cuja posição não está ainda clara.