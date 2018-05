Alemanha deseja um Governo italiano estável e pró-europeu em breve

A Alemanha espera que Itália forme um Governo estável e pró-europeu em breve. O desejo foi manifestado esta segunda-feira pelo ministro alemão para os Assuntos Europeus, Michael Roth, à saída de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Bruxelas.

O governante acrescentou, no entanto: “na Alemanha, devemos abster-nos de dar conselhos sobre a formação de governos porque também levámos seis meses a formar uma coligação”.

Este domingo, a Liga e o Movimento 5 Estrelas desistiram de formar um Executivo de coligação na sequência do veto do Presidente Sergio Mattarella à escolha do ministro da Economia. Os dois partidos anti-sistema, que passaram semanas a elaborar um pacto de coligação para acabar com o impasse saído das eleições de 4 de março, acusaram o Presidente de abusar das suas funções. O líder do 5 Estrelas, Luigi Di Maio, chegou a pedir a destituição do chefe de Estado italiano.

Neste contexto, o cenário de eleições antecipadas ganha cada vez mais força.

Espera-se que esta segunda-feira Mattarella peça ao ex-diretor de assuntos fiscais do Fundo Monetário Internacional, Carlo Cottarelli, que chefie um Governo provisório.