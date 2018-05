Advogado de Trump diz que suspeitas sobre espião infiltrado na campanha é “manobra para persuadir a opinião pública”

Um dos principais advogados de Donald Trump, Rudy Giuliani, disse à CNN este domingo que fomentar o suposto escândalo de que o Departamento de Justiça mandou um espião infiltrar-se na campanha de Trump é uma tática para tentar convencer a opinião pública da inocência de Trump e para limitar os riscos de que o Presidente venha a sofrer uma tentativa de impeachment. "É feito para a opinião pública porque, eventualmente, aqui a decisão acabará por ser destituí-lo ou não. É óbvio que temos que o fazer para defender o Presidente", disse Giuliani ao programa "State of the Union", que passa ao domingo à noite na cadeia de televisão norte-americana CNN.

A apresentadora, Dana Bash, acusou Giuliani de ser parte de uma campanha para denegrir o procurador especial para a investigação ao alegado conluio de membros da equipa de Trump com a Rússia, Robert Mueller. Giuliani não negou, dizendo apenas que a opinião que os eleitores americanos têm da investigação é essencial para Trump: "Os membros do Congresso, tanto Democratas como Republicanos, vão tomar decisões com base naquilo que os seus eleitores lhes dizem e por isso o nosso júri - e é assim que deve ser - é o povo americano", disse o advogado de Trump e ex-presidente da Câmara de Nova Iorque. A isto acrescentou que a estratégia até já pode estar a dar frutos. "Os Republicanos, muitos independentes e até alguns Democratas agora já se questionam sobre a legitimidade da investigação de Mueller."

O próprio Presidente já apelidou a investigação de uma "caça às bruxas" por diversas vezes, isto apesar de em um ano Mueller ter conseguido cinco confissões de três ex-aliados de Trump, uma pena de prisão e provas de que a Rússia de facto interferiu com as eleições norte-americanas, como aliás a CIA e o FBI há muito tinham comprovado.

Na mesma entrevista, Giuliani disse que a investigação de Mueller é "ilegítima" porque não há "qualquer prova de conluio entre a campanha de Trump e os russos". Rudy Giuliani, que já foi procurador federal, disse que se Mueller "tivesse alguma prova já tinha avançado" e "não estaria a tentar incriminar [Paul] Manafort ou [Michael] Cohen".

Trump tem tentado desacreditar a investigação de Mueller e ainda não aceitou responder às cerca de 50 perguntas que o procurador especial preparou. Algumas delas debruçam-se sobre a possibilidade de que Trump possa ter tentado parar esta mesma investigação quando despediu James Comey, o ex-diretor do FBI destacado para a investigação que Mueller está agora a conduzir.

Rudy Giuliani disse que o Presidente continua disponível para responder às perguntas de Mueller mas que ele mesmo, como advogado, "não está confortável" com as perguntas que se referem à alegada obstrução da justiça. "Na questão do conluio estamos confortáveis porque não existiu mas eu não estou confortável com a parte da obstrução. O Presidente está, ele é inocente, mas eu não estou confortável", disse Giuliani.

Uma sondagem publicada pela CNN mostra que, de facto, as opiniões entre os Republicanos em relação à investigação de Mueller sofreram uma alteração nos últimos meses. Apenas 17% aprovam a investigação - em março eram 29%. Do lado dos Democratas o apoio a Mueller decresceu mas menos - de 69% para 64%. A forte oposição de Trump à investigação prende-se também com a aproximação das eleições intercalares de novembro deste ano já que as desconfianças em relação ao comportamento dos Republicanos podem pôr em causa a continuidade da maioria republicana no Senado e na Câmara dos Representantes.