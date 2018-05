532 migrantes salvos no mar ao largo de Espanha durante o fim de semana

As autoridades espanholas informaram ontem que salvaram do mar 532 migrantes durante o fim-de-semana. Os 293 recolhidos este sábado encontravam-se em nove pequenos barcos com segurança extremamente precária - ao ponto de três deles se terem afundado logo a seguir ao salvamento. Os restantes migrantes foram encontrados no domingo, no mar de Alboran, próximo do estreito de Gibraltar, graças à vigilância de aviões e helicópteros.

Conforme se tornou rotina ao longo dos últimos anos, a chegada do bom tempo traz um incremento das travessias perigosas. A Espanha teve um grande aumento de chegadas desde que a Itália - o país através do qual mais gente procura entrar sem autorização na Europa - começou a reprimir mais duramente esse tráfego. O facto de a Grécia alojar os migrantes em campos superlotados onde as condições, não raras vezes, são dramáticas também a tornou menos atrativa como destino.

Os migrantes agora chegados a Espanha provêm do Norte de África e da África subsariana. Fugidos à guerra, à fome e à privação, enfrentam um clima cada vez mais hostil na Europa. O ano passado, 21.468 chegaram a Espanha, uma subida de 182 por cento em relação a 2016, quando o número foi 6064. Só nos primeiros meses deste ano, as pessoas que morreram a tentar fazer a viagem já vão em 217, quase tantas como as 223 do ano passado.

O Governo espanhol diz que a solução está em criar "oportunidades" nos países de origem. Mas com a pobreza endémica e as numerosas crises, incluindo guerras, que afligem esses países, a situação não deve acalmar tão cedo.

Em Itália, entretanto, 1800 emigrantes foram recolhidos em apenas três dias. Tinham partido da costa da Líbia, um país que se tornou a porta de saída de eleição desde que o antigo ditador, Muammar Khadafi, foi deposto na sequência de uma insurreição apoiada por países da Europa ocidental e pelos Estados Unidos.