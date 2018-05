“Quando os processos de paz são reais, os ideais são imortais.” É esta a frase escrita por baixo de um mural pintado à mão à entrada da zona de normalização Mariana Paez, no município de Mesetas, uma das muitas áreas onde hoje vivem os ex-combatentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Abriram as mãos às balas que durante meio século fizeram a guerra na Colômbia, mas a violência continua em várias frentes: há quem se recuse a abdicar do lucrativo cultivo de cocaína e destrua as culturas de quem quer começar um novo comércio lícito, há os paramilitares de extrema-direita a matar por vingança, há minas espalhadas pelas estradas que impedem as crianças de ir à escola. Depois da Síria, a Colômbia é o país onde mais pessoas estão deslocadas. São 7,1 milhões de pessoas impedidas de viver nas suas casas por culpa do conflito armado com as FARC, que dura há mais de meio século e tornou a situação na Colômbia a mais longa crise humanitária do mundo. A violência nunca se dissipou totalmente e, desde que os acordos de paz foram assinados, mais de 300 líderes comunitários, ex-combatentes e líderes indígenas foram assassinados. Em locais como Cochó, a crise humana é das piores de todo o país, pois as pessoas que estão nos acampamentos das FARC têm medo de sair de lá, de levar os seus filhos à escola, de ir ao centro de saúde.

Camilo Rojas, um estudante de mestrado em Ciência Política em Bogotá e ativista pela reintegração das FARC, tem visitado os acampamentos onde os ex-combatentes estão. Na zona desmilitarizada de Mariana Paez vivem perto de 400 ex-militares e respetivas famílias. Camilo, em conjunto com a Associação de Estudantes Colombianos, visita frequentemente estes acampamentos, leva comida, água, roupa, livros, medicamentos e equipamentos eletrónicos, ensina o que pode e deixa os livros que leva. Logo depois de assinados os acordos, em 2016, os acampamentos estavam em festa, agora “muita gente saiu daqui porque estão a vir aquilo matá-los por vingança”, diz Camilo. O estudante fala de “total negligência do governo na proteção dos ex-combatentes que aceitaram depor as armas” e garante que nem todos estão dispostos a continuar a defender-se sem elas: “As pessoas não podem ir a um centro de saúde sem serem agredidas, nas escolas os seus filhos são agredidos, há minas nas estradas que as ligam às vilas onde podem ir às compras e muitas vezes ainda lhes destroem os poucos cultivos que têm. Principalmente os mais jovens dizem-nos que, para se protegerem e às suas famílias, temem ter de voltar a usar métodos violentos”.

Um semana antes das eleições marcadas para este domingo, a capital da Colômbia foi uma festa de cores. Longe das selvas que envolvem o conflito, os candidatos a próximo presidente encheram as ruas de Bogotá com os seus últimos comícios. O candidato à frente nas sondagens (pouco fiáveis) da Colômbia é Iván Duque, senador por Bogotá de 41 anos, delfim de Álvaro Uribe e considerado por este e outros motivos o mais conservador do grupo de cinco que ainda sonham com a segunda volta. O ex-presidente Uribe foi a verdadeira estrela do evento que era suposto coroar Duque, ele que teve até dificuldade em começar a discursar por cima das palmas que a multidão ainda batia a Uribe já depois de ele se retirar do palanque.

Nas sondagens, a divisão é clara: de um lado Iván Duque, do outro o ex-presidente da Câmara de Bogotá Gustavo Petro. Direita e esquerda duras estão a polarizar o cenário político colombiano e, por isso, há quem desconfie - e deseje - que esteja num destes homens a solução que o país precisa. É o caso de Fernando Andres Moreno, 43 anos, funcionário de uma empresa de seguros em Bogotá, que vai decididamente votar no candidato da direita porque acredita que as suas propostas económicas “vão permitir ao país retomar o caminho” que estava a ser seguido até Juan Manuel dos Santos ser eleito presidente, em 2010, e ter “começado a oferecer às pessoas aquilo que deveria ser obtido com trabalho”.

Um dos pontos fracos que se aponta a Duque é a sua fraca experiência política, tendo estado três anos no Senado, mas Fernando Andres Moreno vê na sua jovialidade uma vantagem. “Ele é jovem, tem muita energia, muitas ideias. Poderá aplicar no país aquilo que aprendeu e viu lá fora. Além disso, safou-se muito bem nos debates como os outros candidatos e abriu os olhos a muitos de nós que já nos esquecemos do que está para trás.” Antes de ser eleito senador por Bogotá, em 2014, Iván Duque trabalhou como conselheiro no Banco Interamericano de Desenvolvimento e nas Nações Unidas.

Dos candidatos às eleições, Duque é o único que se assume como crítico dos acordos de paz, que prometeu alterar profundamente, modificando nomeadamente as alíneas que ilibam os antigos guerrilheiros de prestar contas à justiça. Em entrevista ao jornal “La Nación”, o candidato da direita afirmou que embora seja necessário “construir uma paz sustentável” com as FARC, isso só será possível “através da Justiça”, com julgamentos e penas de prisão e nenhum perdão.

Andres Moreno concorda com isso e considera que, mais do que sanar o conflito, é necessário acabar com a corrupção, “esse cancro, essa doença que nos afeta o sangue e que não nos deixa progredir enquanto nação”, e com a impunidade dos que corrompem. “A guerrilha nasceu como protesto à corrupção que havia nos anos de 1950, fomentada pelos partidos Liberal e Conservador. Enquanto não resolvermos isso, haverá falta de recursos e infraestruturas para aqueles que mais precisam e uma enorme insatisfação que se irá materializar, mais cedo ou mais tarde, em grupos insurgentes ou criminosos.”

Andres Moreno diz ver com “muita preocupação” que um candidato como Gustavo Petro, que é “parecido ou mesmo igual aos líderes venezuelanos Nicolás Maduro e Hugo Chávez e só quer punir quem tem dinheiro”, tenha fortes hipóteses de vencer as eleições. “Se ele chegar ao poder, as multinacionais e os empresários nacionais não vão esperar até que o país seja destruído e vão imediatamente deixar a Colômbia. O preço do dólar vai disparar e a economia vai entrar em queda livre.”

Efraín José Martinez, 43 anos e decano da Faculdade de Engenharia de Universidade Unisabaneta, em Sabaneta (estado de Antioquia), pensa exatamente o contrário e sublinha que há um equívoco em torno da análise das propostas económicas de Gustavo Petro, no qual irá votar nas eleições (é aliás coordenador de um núcleo de campanha do candidato da esquerda). “As propostas dele não interferem com o modelo sócio-económico mas sim com o modelo produtivo. Tem havido uma forte campanha para denegri-lo. A maioria das notícias que nos chega é sobre a Venezuela, como se a democracia social ou a esquerda não tivessem representantes de sucesso.” Efraín José Martinez fala numa “instrumentalização do medo que tem sido usada como principal ferramenta de marketing pelos partidos radicais”, que “têm aproveitado a mesma estratégia anticomunista norte-americana que tem sido usada em todos os países da América Latina”. Diz que é “fácil associar Petro ao comunismo” por o candidato da esquerda ter pertencido a uma guerrilha (movimento guerrilheiro M-19, tendo tido um papel ativo no desarmamento do grupo na década de 1980), do mesmo modo que “é fácil associar qualquer ideia de igualdade ao comunismo num país onde ninguém recebe uma educação crítica”.

Gustavo Petro quer tornar a Colômbia menos dependente da extração de petróleo e carvão e apostar na produção agrícola e nas energias renováveis (“Propomo-nos a fazer uma transição para um modelo que transforme a Colômbia numa potência agrária e ambiental e permita o desenvolvimento integral da indústria”, lê-se no programa do candidato) e Efraín Martinez vê isso com bons olhos. “Tornar a Colômbia menos dependente dos hidrocarbonetos é a melhor iniciativa de Petro. Com isso conseguirá aumentar o emprego em mais de dois milhões, garantir segurança alimentar, transformar-nos num país exportador, rejuvenescer o campo, descongestionar as grandes cidades e dar uma alternativa aos jovens que não a guerra.”

Tal como Andres Moreno, Efraín José Martinez elege a corrupção como o mais grave problema do país mas, e ao contrário daquele com que é aqui comparado, acredita que Petro conseguirá resolver isso ou pelo menos tentará. “Petro denunciou a relação entre os paramilitares e as FARC com a classe política colombiana, denunciou a corrupção do ex-presidente da câmara de Bogotá e reduziu num terço o número de pobres. Confio que será capaz de nos tirar desse desonroso terceiro lugar enquanto país mais desigual do mundo.” Escusado será também dizer que Efraín Martinez subscreve na totalidade a posição de Petro sobre os acordos de paz, que “devem ser respeitados porque deles dependem outros acordos futuros” e porque respeitá-los “significa que o governo reconhece que é o problema com as FARC que está na origem dos principais conflitos no país”. “O conflito na Colômbia é rural. Resolver os problemas do campesinato afastaria os homens da guerra.”

Camilo Rojas concorda e acrescenta que o inclusão das visões de esquerda militante têm de fazer parte da política porque durante anos o Estado colombiano perseguiu membros do partido União Patriótica. “O extermínio de candidatos presidenciais, dirigente sindicais, dirigentes indígenas, candidatos às câmaras municipais, também foi uma das causas da guerra e é por isso que o acordo político tem de pressupor uma maior abertura do espectro político para que mais sectores possam combater na arena eleitoral - não é um favor, não é uma conceção, é um direito”, diz.

A violência pode voltar?

Apesar de problemas como o desemprego, a corrupção e a falta de infraestruturas públicas de saúde preocuparem mais os colombianos do que o processo de paz, contestado por uma grande fatia da população e assunto que nunca está longe dos discursos dos vários políticos e que serve de arma de arremesso cuja força cria cisões profundas por todo o lado onde passa. As próprias FARC, que iam ter um candidato a estas eleições desistiram de o apresentar por terem verificado, em todos os eventos políticos que realizavam, uma forte contestação popular à inserção dos revolucionários marxistas na vida política da nação.

Tobiaz Franz é especialista em desenvolvimento local pós-conflito e considera o processo de paz o assunto mais importante com que a Colômbia algum dia teve de lidar. Contudo, o assunto nem sempre é discutido com o respeito que merece. “A maioria dos candidatos enfatiza que é preciso continuar no caminho da paz, menos o candidato da direita dura, mas a divisão acontece na sociedade tanto quanto acontece no meio político e não há necessariamente o esforço dos segundos para dissolver os medos dos primeiros e para não utilizarem essas divisões em seu proveito.” Franz reconhece que “há muitas pessoas que acham grave que as FARC tenham 10 assentos no Senado e na Casa dos Representantes sem terem de receber os votos equivalentes a isso”. “Também há pessoas que acham que eles não estão a pagar à Justiça o que lhe devem.” Franz diz que “não podemos falar de uma Colômbia pós-conflito, no máximo numa Colômbia pós-acordos, e isso não é necessariamente sinónimo de paz”. Para o analista da Universidade de los Andes, “a prioridade absoluta do próximo presidente deve ser garantir a segurança dos ex-guerrilheiros que aceitaram entregar as armas e agora se veem atacados com graus elevados de impunidade”.

A violência pode voltar? Não será na mesma escala, mas “já voltou”, considera Franz. “Há uma possibilidade, mas é muito baixa, porque a maioria das pessoas desmobilizou. Pode haver, no entanto, algumas bolsas de confrontos, como há, e pode piorar por aí. O maior problema é mesmo a violência dos grupos de extrema-direita, que assassinam líderes locais conotados com as FARC e ex-combatentes. Piorou desde a assinatura dos tratados de paz porque a ausência das FARC deixou um vácuo de poder. Esta violência talvez não aumentasse mas seria legitimada sob um governo de linha dura de direita.” É este o medo de quem não quer Iván Duque ao leme e é precisamente pela mesma razão, a sua intransigência com os rebeldes das FARC, que ele tem tanto apoio.

“O homem de Uribe” vs. o ex-guerrilheiro

Até há bem pouco tempo, achar que Iván Duque poderia vencer as eleições era visto quase como uma espécie de desvario, mas a verdade é que ele é hoje tido como o muito provável vencedor, se não na primeira volta pelo menos na segunda, que se disputa a 17 de junho. De 8% de intenções de voto, apuradas em janeiro, o candidato da direita viu o seu apoio subir para 35% este mês, segundo números da empresa de consultoria e sondagens Cifras y Conceptos. O que explicará isto? Em primeiro lugar ter sido o candidato escolhido pelo antigo presidente colombiano Álvaro Uribe - que se mantém muito popular no país por ter feito da segurança e do combate às guerrilhas e ao tráfico de droga a sua principal prioridade, evitando, na opinião de muitos, que a Colômbia se transformasse num Estado falhado. Nas legislativas de março deste ano, Uribe foi, de resto, reeleito senador com sete milhões de votos - o maior número alguma vez depositado num único senador. O uribismo está de tal maneira enraizado que um em cada cinco colombianos disse, em inquéritos realizados ao longo do último ano pela Cifras y Conceptos, que iria votar no candidato que o antigo presidente escolhesse.

Álvaro Uribe e Iván Duque são próximos, muito próximos, um é o “protegido”, o “pupilo”, o “discípulo”, e o outro é o “mestre”, o ancião com tudo para ensinar. “Impressionou-me desde logo o seu talento, capacidade de liderança e clareza de espírito. Foi o melhor exemplo que tive e admiro-o profundamente”, disse Iván Duque sobre Uribe à revista colombiana “Semana”. Outros analistas atribuem a sua popularidade à vitória esmagadora do candidato nas eleições primárias do Centro Democrático, em que venceu com 67% (ou quatro milhões de votos). Principais bandeiras? Tudo o que possa servir para se distanciar e distinguir de Juan Manuel Santos, cujas políticas económicas tem vindo a criticar, focando sobretudo aquilo que considera ter sido um desinvestimento na área das infraestruturas, extração mineira e desenvolvimento agrícola no país.

Gustavo Petro aparece em segundo nas sondagens, com 24% das intenções de voto. Como congressista, içou variadas vezes bandeiras como a da luta contra a corrupção e as elites políticas. Nas eleições presidenciais de 2010 ficou em quarto e, em 2011, foi eleito presidente da Câmara de Bogotá, cargo que ocupou até 2015, não de forma ininterrupta e não sem alguma controvérsia - foi destituído e restituído ao cargo devido a uma polémica envolvendo a recolha de lixo na capital do país. Num país polarizado como a Colômbia, Petro está bem encostado à esquerda - talvez demasiado. “O problema maior na Colômbia é a divisão, não só na questão da paz, que é central, mas também no tipo de futuro para o país: ou mais anos 90, economia progressivamente mais capitalista, maior influência da sociedade de consumo e com a chamada ‘parapolítica’ e os clientelismos que dominavam o país com Uribe, ou partimos para um aumento de impostos, mais serviços públicos, mais presença do Estado em tudo. Nenhum é livre de problemas”, diz Tobias Franz, que acrescenta: “A vitória de Petro tem o potencial de ser muito boa para o país, mas na situação corrente levaria a mais violência por parte das milícias de direita para demonstrarem a sua força. E poderia acontecer uma guerra entre braços do poder e entre instituições porque o Senado pode não deixar passar o que Petro defende. Seria uma guerra parecida com aquela que Trump está a fazer nos Estados Unidos, só que de um ângulo contrário”. A Petro apoiam-no sobretudo as comunidades mais pobres do país, que depositam nele a esperança de ver as suas vidas melhorar, e alguns jovens de meios urbanos que se sentem cada vez mais desligados da política. Foi apenas para estas pessoas que Petro fez campanha e isso, vaticinam alguns analistas políticos, pode sair-lhe caro. Não se trata de uma base de apoio assim tão ampla.

Depois do candidato da esquerda segue-se nas sondagens Sergio Fajardo, candidato pela Coligação Colômbia, de centro-esquerda (16% das intenções de voto). Antigo professor de matemática e colunista, Fajardo chegou mais tarde à política do que a média mas rapidamente conquistou o seu espaço. Enquanto presidente da Câmara de Medellín, cidade que já foi a casa de Pablo Escobar, conseguiu reduzir drasticamente a violência e concretizou um ambicioso plano de obras públicas cujos méritos extravasaram as fronteiras do país. Entre 2012 e 2015 foi governador de Antioquia, o segundo Estado mais populoso do país. É um independente ligeiramente à esquerda e está menos ligado às elites de poder tradicionais do que a maioria dos restantes candidatos. Isso poderá beneficiá-lo junto da classe média e alta e classes mais instruídas da sociedade, que se concentram sobretudo nos meios urbanos e desejam reformar - embora não derrubar - a hierarquia política.

Carolina Morales, engenheira civil em Bogotá, reconhece-lhe todos estes feitos e é precisamente por isso que votará nele. “De todas as suas propostas, considero especialmente importante a aposta na educação, com a promessa de um aumento da verba do Orçamento do Estado para essa área. Está também focado no combate à corrupção”, diz a engenheira civil, para quem este último ponto é relevante num país como a Colômbia. “É a corrupção que tem impedido o desenvolvimento do país. Continuamos a eleger sempre os mesmos corruptos, não pensamos a longo prazo nem nos apercebemos de que temos uma enorme riqueza que deveríamos aproveitar. Pensamos apenas de uma forma individual, não coletiva.” Além da corrupção, Carolina Morales enumera como principais problemas do país a “falta de oportunidades e de infraestruturas na área da saúde”, algo incompreensível tendo em conta os impostos que ela e os restantes colombianos pagam para ter acesso ao serviço público. “Felizmente eu tenho possibilidade para pagar pelo serviço privado, mas a maioria das pessoas não. Também tive de pedir um empréstimo para estudar, porque o único ensino de qualidade é privado e é caro.”

Tal como o candidato que apoia, também Carolina Morales é a favor do processo de paz. “O acordo não é perfeito mas ainda assim prefiro uma meia paz do que uma guerra completa. Prefiro ver os líderes das FARC na vida política do que a detonar bombas e a fazer ataques. Foi gasto muito dinheiro na guerra. Investiu-se menos na educação e na saúde para poder investir na guerra e é isso que os colombianos têm de compreender.”