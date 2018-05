Colômbia: Duque e Petro vão disputar segunda volta nas presidenciais

A Colômbia foi este domingo a votos. As contagens já quase concluídas indicam que a presidência será disputada entre Iván Duque, advogado de 41 anos representante do partido Centro Democrático, dirigido pelo atual presidente Álvaro Uribe, e Gustavo Petro, um economista de 58 anos que concorre pela coligação Colômbia Humana.



Duque pretende reduzir os impostos e mudar o acordo de paz com as FARC, de modo a impedir que ex-comandantes das forças possam vir a ocupar lugares no congresso, tendo em conta que muitos entregaram as armas para se dedicarem à política.



Petro pertenceu à ex-guerrilha do M-19. Promete manter o acordo de paz, reduzir a dependência económica do país do petróleo do carvão e equaciona algumas medidas, como a compra de terras pelo estado, que assustam os empresários.Quer retirar poder à élite colômbiana.



A eleição deste domingo poderá ser histórica, tendo em conta que nos últimos meses se inscreveram muitos cidadãos para poder votar. Em regra, a abstenção do país é de cerca de 50%.



155.000 efetcivos das Forças Armadas acompanharam o processo eleitoral que decorre sem incidentes.