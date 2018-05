Chefs portugueses brilham em São Paulo

Uma entrada de ostra em vinagrete. Seguida de uma corvina, com manga e maracujá. Estes serão alguns dos pratos, que misturam os sabores portugueses e brasileiros, a brilhar no festival "Prove Portugal", que decorre em São Paulo até ao final de junho.

A imprensa local, como a "Folha de São Paulo", dá destaque ao evento e sobretudo às estrelas da cozinha portuguesa que vão estar presentes em vários restaurantes da cidade, como é o caso de Vítor Sobral e de Rui Paula, jurado do MasterChef Portugal e dono de uma estrela no guia Michelin. Vão interagir, em dupla, com chefs brasileiros de renome, preparando refeições com um toque luso-brasileiro.

"Apesar do território reduzido, Portugal tem regiões muito distintas. Isso se reflete na rica gastronomia do país, apresentada ao público paulistano", destaca o jornal.

A iniciativa é promovida pelo Turismo de Portugal. “A gastronomia é uma das principais motivações na hora de viajar. Portugal é, neste segmento, um dos países com a maior diversidade gastronómica do mundo, devido às características particulares de cada região. O desafio aqui é conseguir identificar as experiências com a rica culinária de cada aldeia, vila, cidade, pois cada uma possui um sabor diferente”, referiu Bernardo Cardoso, diretor do Turismo de Portugal no Brasil.

O restaurante Bella Masano recebe por exemplo Rui Paula para explorar temperos provenientes do Algarve. Os cardápios, com entrada, prato principal e sobremesa, variam entre 180 a 350 reais (cerca de 40 a 80 euros).