Boris Johnson cai numa partida. Julgava estar estar a falar com um primeiro-ministro, afinal eram comediantes

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, é a última vítima de um par de comediantes russos que se especializaram em telefonar a políticos ocidentais proeminentes, fazendo-se passar por colegas seus. A meio deste mês (a data não é certa, mas andará pelo dia 14), Boris recebeu um telefonema de alguém que se apresentou como o novo primeiro-ministro da Arménia, Nikol, Pashinyan.



Durante 18 minutos, conversou com ele sobre temas diversos, incluindo Vladimir Putin e a tentativa de matar Sergei Skrypal, o antigo espião russo. Quando Johnson finalmente percebeu do que se trava, cortou abruptamente a conversa. Na realidade, tratava-se de mais uma partida do duo Vovan e Lexus, que agora partilharam o audio da chamada no YouTube e no Twitter.



Um porta-voz do seu ministério admitiu agora a partida e considerou-a "infantil", notando que as questões discutidas - incluindo o uso de armas químicas em Salisbury e na Síria - são demasiado sérias para esse tipo de abordagem. Há uma impressão generalizada de que o duo de comediante tem ligações ao Kremlin, até pela facilidade com que conseguem ter acesso aos números de telefone confidenciais de pessoas ao mais alto nível.



Mesmo assim, Johnson não escapa ao embaraço. O suposto primeiro-ministro arménio disse-lhe e ia encontrar-se com Putin e comentou: "Espero que ele não me envenene com Novichok" (o veneno criado pela Rússia e usado para envenenar Skripal). Em resposta, o ministro britânico deu uns risinhos, acrescentando depois que gostava de visitar Pashinyan para ficar a saber mais sobre "as experiências de Novichok da Arménia".



Johnson falou também da quantidade de milionários russos em Londres - atira-se uma pedra em Kensington e aparece um oligarca - e de outros assuntos delicados. Como consolo, resta-lhe lembrar-se que entre as vítimas anteriores dos comediantes estão pessoas como o presidente da Turquia e o cantor Elton John. O primeiro achava estar a falar com Putin, o segundo com o presidente ucraniano, Petro Poroshenko. Quanto ao próprio Putin, previsivelmente, parece nunca ter sido alvo de partidas por parte do duo.