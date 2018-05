“Trabalho para que o ‘Brexit’ seja único e excecional”

Michel Barnier Negociador-chefe da UE para o ‘Brexit’

Foto António Pedro Ferreira

O homem que fala com Londres em nome de Bruxelas assume que todos perdem com a saída do Reino Unido da UE. Europeísta veterano, Michel Barnier responsabiliza os britânicos mas frisa que os 27 devem aproveitar o revés para aprender certas lições.



Vai mesmo haver ‘Brexit’?

Para lá caminhamos. A 30 de março de 2019 o Reino Unido tornar-se-á um país terceiro, saindo por vontade própria do nosso ecossistema jurídico, económico e político. Lamentamos muito. Aos 21 anos fiz campanha pelo “sim” no referendo francês sobre a adesão do Reino Unido, por acreditar que a união faz a força. O que era verdade em 1972 ainda é mais verdade em 2018.

Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI