É histórico. A vitória no referendo irlandês é do sim

As sondagens à boca das urnas e os primeiros resultados escrutinados indicam que a Irlanda está a viver tempos de mudança. O país, de tradição católica, com uma das legislações mais restritivas da Europa no que respeita ao aborto, votou ontem massivamente pela legalização da interrupção voluntária de gravidez. A percentagem do "sim" ronda os 70%, garantem todas as sondagens e projeções. Os resultados provisórios já divulgados apontam, também, nesse sentido.

Os votos ainda estão a ser contadas e os resultados oficiais só deverão ser conhecidos hoje à tarde, mas a campanha pelo "Não", que de acordo com as projeções terá cerca de 30% dos votos, já admitiu a derrota. "Não há perspetiva de que a legislação (a favor do aborto) não venha a ser aprovada", afirmou John McGuirck, porta-voz deste movimento, citado pela Agência Reuters.

Caso esta previsão se confirme, o Governo deverá introduzir uma lei que permite o aborto até às 12 semanas de gravidez em qualquer circunstância. Depois deste período, a interrupção voluntária de gravidez só será autorizada se existir risco grave para a vida ou a saúde mental da mãe, ou se for identificada uma anomalia no feto com probabilidade de provocar a sua morte antes ou logo depois do nascimento.

Perto de 3,5 milhões de eleitores estavam habilitados a votar hoje no referendo que visava a Oitava Emenda da Constituição irlandesa, cuja revogação poderá abrir caminho a uma nova lei para legalizar o aborto no país. O Conselho Nacional da Juventude anunciou o registo de 125 mil novos eleitores registados para esta consulta.

E, ainda antes do encerramento das urnas, as estimativas apontavam para a maior participação eleitoral dos últimos três anos no país, acima dos 61% registados no referendo ao casamento gay, em 2015, o que terá favorecido a vitória do sim.

Atualmente, o aborto é proibido na República da Irlanda e pode resultar numa sentença de 14 anos de prisão para a mulher e para o médico ou profissional de saúde que a auxilie.