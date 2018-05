UE pede à Rússia que assuma responsabilidades no abate do voo MH17

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, apelou esta sexta-feira à Rússia para que "aceite a sua responsabilidade" no caso do ataque ao voo MH17 quando sobrevoava a Ucrânia em 2014.

"A União Europeia (UE) apela à Federação Russa para que assuma as suas responsabilidades e colabore plenamente com todos os esforços no sentido de estabelecer a autoria" do abate do avião, disse, em comunicado, a Alta Representante para a Política Externa da UE.

O míssil que abateu o voo MH17 quando sobrevoava a Ucrânia em 2014 foi lançado de uma unidade militar russa, indicaram na quinta-feira os investigadores internacionais.