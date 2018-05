Suécia aprova nova lei. Sexo sem consentimento é violação

A Suécia aprovou uma nova lei que considera o sexo não consentido como violação, mesmo em situações que não envolvam ameaças ou o uso de força. O diploma entrará em vigor no dia 1 de julho, juntando-se este país nórdico a outros Estados europeus, como o Reino Unido e a Alemanha.

De acordo com a nova lei, a vítima não terá de provar ter sido submetida a violência. A violação é determinada pela ausência de um consentimento claro, verbal ou físico. O texto é taxativo, ao determinar que a passividade não é um sinal de concordância.

Para Frederico Moyano Marques, coordenador de operações da Unidade Jurídica da APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), trata-se de “uma desejável mudança de paradigma”. “A discussão não é nova e em Portugal ela também se fez recentemente”, disse ao Expresso, “parecendo-nos muito salutar que passe a ‘bastar’ (com as devidas aspas, obviamente) o não consentimento para o crime ser determinado”.

A nova legislação sueca, aprovada no Parlamento por 257 votos contra 38, foi recebida com aplausos, mas também com críticas. A principal é a de que a nova redação legal não aumentará o número de condenações por violação.

Para que existisse condenação por violação, a legislação anterior obrigava a acusação a provar que o agressor tinha recorrido à violência ou que a vítima tinha sido explorada em situação de vulnerabilidade, como por exemplo estar sob a influência de álcool.

“A lei anterior é muito semelhante à que temos em Portugal, e que permite que muitas decisões judiciais que a nosso ver envolvem violações acabem por não levar a condenações como tal”, diz o coordenador de operações da APAV. Moyano Marques julga que “será agora interessante ver o caminho da jurisprudência, para perceber como se concretizará na Suécia a nova lei, qual a sua aplicação efetiva”.

Em relação à influência que esta alteração possa ter em relação à denúncia pela vítima, Moyano Marques acredita que esta “inversão” na forma de olhar o crime pode favorecer a decisão de avançar para tribunal. A perceção da dificuldade para conseguir provar a violação em determinadas circunstâncias pode ser dissuasora e fazer a vítima desistir de apresentar queixa, o que tendencialmente se altera com a mudança da lei neste novo sentido, considera.

Na Suécia, a partir de julho, duas novas infrações passam a ter enquadramento legal, a violação negligente e abuso sexual negligente, ambas punidas com penas de prisão até quatro anos.