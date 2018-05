Sites de notícias dos EUA estão a barrar leitores europeus devido à nova lei de proteção de dados

Esta sexta-feira entrou em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (RGPD). Durante os últimos dias as caixas de correio foram invadidas por lençóis de texto de empresas a pedirem, algumas delas sem precisarem de o fazer (VER AQUI), a renovação da autorização para acesso a dados pessoais (como email), cookies e publicidade personalizada para os clientes continuarem a ter acesso a informação e convites.

Estas mudanças ditam novos ventos na área da imprensa. Há jornais norte-americanos que, na sua versão online, estão a barrar a entrada de leitores europeus pelo facto de não terem atualizado a sua oferta aos novos regulamentos da UE. O Chicago Tribune e o Los Angeles Time são dois deles. “Infelizmente, o nosso website está atualmente indisponível na maioria dos países europeus”, escrevem nos dois sites. “Estamos empenhados nesta questão e comprometidos a analisar as opções que suportam as nossas plataformas para o mercado da União Europeia. Continuamos a identificar as soluções técnicas que vão oferecer a todos os leitores o nosso jornalismo premiado.”

Noutros casos, como no “The Boston Globe”, “Washington Post”, “Huffington Post” e “Time”, é pedida uma reconfirmação de consentimento para prosseguir para os sites dos jornais. “Usamos cookies para personalizar a sua experiência e exibir anúncios. Ao continuar a usar o site, está a concordar com o uso dos nossos cookies. Se desejar saber mais ou optar por tirar tudo ou uma parte, por favor veja a nossa política de privacidade e o nosso FAQ sobre cookies.

Para os jornais “New York Times”, “Wall Street Journal”, “New York Post” e “USA Today” não existem quaisquer alterações. O acesso aos artigos continua disponível.

Em Portugal as empresas enviaram nos últimos dias a seguinte nota para cumprir com o novo RGPD e escapar a eventuais ilegalidades: “Para garantir que continua a receber a nossa informação e convites para eventos exclusivos por email, precisamos que renove o seu consentimento”, pode ler-se seguido de um “Concordo”.