Saad Hariri reconduzido como primeiro-ministro do Líbano

O Presidente do Líbano, Michel Aoun, pediu esta sexta-feira a Saad Hariri para formar governo, designando-o como o próximo primeiro-ministro do Líbano, um país onde a divisão de assentos parlamentares e cargos políticos está fortemente controlada, numa tentativa de evitar uma nova Guerra Civil como a de 1975.

No âmbito do acordo, o primeiro-ministro do Líbano tem que ser sunita, caso de Hariri, que assim entra no seu terceiro mandato. Nas eleições de 6 de maio, o seu Movimento Futuro perdeu um terço dos votos e quem se destacou como grande vencedor das eleições foi o Hezbollah que não tendo ganho diretamente mais deputados, saiu reforçado pelo voto que os libaneses depositaram noutras forças que lhes são aliadas, como é o caso dos cristãos do Presidente Aoun.

Depois de ter sido indicado para o cargo por 111 dos 128 membros do Parlamento, Hariri agradeceu a recondução. "O Presidente Michel Aoun honra-me com esta escolha e com o pedido para que eu forme um novo governo de acordo com as consultas com os membros do Parlamento que ele conduziu esta sexta-feira. Agradeço aos deputados a nomeação", disse Hariri.

O Líbano continua a ser um país dividido desde o fim da Guerra Civil. A diferença é que as divisões são agora determinadas pela Constituição e ninguém quer quebrá-las, com medo de repetição da sangria de quinze anos que foi a guerra. Na antecipação das eleições de dia 6 de maio, alguns ativistas que falaram ao Expresso sublinharam a urgência de uma mudança que pudesse tornar o Líbano mais aberto a novas forças políticas e não tão dependente dos antigos clientelismos e redes de influência que há anos dominam a sociedade.

Uma dessas novas vozes é a de Laury Haytayan, 43 anos, líder do movimento Tahaluf Watani (“Somos todos uma nação”), uma coligação de 11 movimentos independentes. Só conseguiram uma deputada mas as suas exigências mantêm-se porque a situação não mudou. Há muito tempo que se vive assim e, com um desemprego nos 25% (cerca de 40% entre os jovens), segundo o centro de pesquisa Information Internacional, com sede em Beirute, “as pessoas estão demasiado fragilizadas para conseguirem ver a longo prazo, preferindo manter as coisas como estão por agora, já que assim pelo menos alguns favores se conseguem”, disse Haytayan em entrevista ao Expresso na altura das eleições.

Nem ela nem os candidatos que estão no seu partido poderiam fazer o que os líderes locais podem: “Se uma pessoa pobre precisar de levar a filha ao hospital público vai ligar ao seu líder partidário local e é ele que lhe arranja um lugar e lhe paga os tratamentos. Nós não podemos nem queremos fazer isso mas para algumas pessoas é a única forma que existe de acederem a serviços básicos”.