Rajoy diz que moção de censura é tentativa de Sánchez para "liderar a qualquer custo"

“Esta moção faz-se apenas no interesse do Partido Socialista e do senhor Sánchez, que quer estar à frente do Governo espanhol a qualquer custo e com qualquer voto que nele depositem”, disse esta sexta-feira Mariano Rajoy no Conselho de Ministros, onde foi defender-se de uma moção de censura apresentada pelo Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez.

Segundo Rajoy, a moção de censura "prejudica a estabilidade e a reputação económica do nosso país", referindo-se à queda da bolsa ao longo desta sexta-feira. "A moção é má para o povo espanhol e prejudica-nos a todos", acrescentou.

Na quinta-feira foram conhecidas em Espanha as sentenças no caso Gürtel. A Audiência Nacional, principal instância penal do país, condenou o empresário Francisco Correa a 51 anos de prisão, como cabecilha da trama de corrupção política que envolve o PP e que deu origem ao processo.

Luis Bárcenas, ex- tesoureiro do Partido Popular, foi condenado a 33 anos de prisão, a que acresce o pagamento de uma multa superior a 44 milhões de euros, tendo à sua mulher, Rosalía Iglesias, sido decretada uma pena de 15 anos de prisão. Ao todo, o tribunal condenou 29 dos 37 acusados a 351 anos de prisão. Dando como provado que o PP beneficiou do esquema ilegal, que se baseava em conceder contratos públicos a empresas em troca de dinheiro e que se manteve entre 1999 até 2005, o tribunal também multou o partido em 245 mil euros.

Ainda que Mariano Rajoy nunca tenha sido envolvido diretamente no caso, Pedro Sánchez, que lidera o PSOE, justifica a moção de censura pelo facto de a sentença judicial questionar a “credibilidade” do testemunho de Rajoy no âmbito do processo.

Mariano Rajoy disse, contudo, que o Partido Popular não fica manchado por estas sentenças porque não conhecia os atos destes homens, e isso mesmo referiu o tribunal. E por isso chamou a esta moção “uma mentira”.

Apenas o Podemos disse apoiar a moção de Sánchez mas o Cidadãos já disse que fará depender o seu apoio a Rajoy da convocação de eleições gerais. Rajoy recusa fazê-lo: "Sou partidário de legislaturas de quatro anos".

Sobre a instabilidade provocada pela questão catalã, Rajoy não perdeu a oportunidade de dizer que esta moção de censura é um golpe na Constituição. "Não sabemos o que quer fazer o senhor Sánchez mas evidentemente chegará a um entendimento com o PDeCAT [Partido independentista catalão] e outras formações e isso debilita Espanha, isso para mim é claro".

