Primeiras projeção dão larga vitória ao ‘sim’ para a legalização do aborto na Irlanda

‘Sim’. Tudo aponta para que esta tenha sido a resposta mais vezes dada pelo irlandeses, que esta sexta-feira foram questionados se queriam apagar ou manter a 8º emenda da Constituição, que equipara os direitos da mãe aos dos bebés ainda não nascidos e que, consequentemente, criminaliza o aborto. Segundo as primeiras projeções divulgadas pelo “The Irish Times”, 68% dos eleitores querem descriminalizar (a margem de erro é de aproximadamente 1,5%).

O ‘não’ não deve conseguir ir além dos 32%. Apesar de as sondagens já darem há uns dias a derrota do ‘não’, a grande esperança da campanha estava nos votantes das áreas rurais. Mas as primeiras projeções apontam para uma vitória ainda mais consolidada do ‘sim’ do que se previa. Olhando para regiões, terá sido em Dublin, a capital, onde o ‘sim’ teve mais apoio (77%).

Olhando para para as projeções por género, as mulheres votaram em massa no ‘sim, com um número a rondar os 70%. Nos homens, a percentagem é um pouco mais baixa (65%).

Só este sábado, quando forem 09h, é que os votos vão começar a ser contados. Espera-se que os resultados finais sejam conhecidos durante a tarde.

Mais de 3,2 milhões de eleitores estavam registados para votar no referendo - recensearam-se mais de 100 mil novas pessoas. A questão colocada foi se queriam aprovar a 36º emenda à Constituição, que prevê a anulação do artigo 40.3.3 – vulgarmente conhecido como “8º emenda” – e substituí-la por uma disposição favorável.

“O Estado reconhece o direito à vida de um feto em gestação, com o devido respeito e mesmo direito à vida que a mãe, garante nas suas leis respeitar e, quando seja praticável pelas suas leis, defender e reivindicar por esse direito”, lê-se na emenda número 8 da Constituição da República da Irlanda, incluída no texto em 1983 e que equipara a vida da mulher à vida do feto, independentemente do tempo de gestação.

A proposta é que qualquer mulher possa ter acesso a cuidados médicos e abortar até às 12 semanas sem necessidade de uma “autorização” médica – após esse período, só pode acontecer se a vida da mãe estiver em risco ou o bebé com alguma malformação fatal, sendo necessária certificação de dois médicos. Quando a grávida consultar o médico, todas as opções vão ser-lhe explicadas e, após um período obrigatório de 72 horas para que as hipóteses sejam consideradas, toma a decisão. Caso decida prosseguir com o aborto, a mulher vai ser sempre supervisionada pela equipa médica. Interromper a gestação depois das 23 semanas, altura em que um bebé, ainda que com dificuldade, já consegue sobreviver fora do útero, não vai ser possível.

Atualmente, o aborto na Irlanda apenas é possível quando a vida da mulher está em risco.

Estima-se que todos os dias nove mulheres viagem até ao Reino Unido para fazerem um aborto. Segundo os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde britânico relativos a 2016, das 4810 não britânicas que abortaram 3265 eram irlandesas.