PSOE avança com moção de censura contra Mariano Rajoy

O PSOE vai apresentar uma moção de censura ao Partido Popular espanhol, decisão tomada na sequência das condenações que esta quinta-feira foram conhecidas no âmbito do caso Gürtel. Para já só o Podemos tornou pública a decisão de a apoiar.

A Audiência Nacional, instância penal máxima no país, decretou pesadas penas de prisão ao empresário considerado o cabecilha da trama de corrupção, Francisco Correa (51 anos de prisão), e a Luis Bárcenas, ex-tesoureiro do PP (33 anos de prisão), condenando outros políticos e empresários envolvidos no processo.

Dando como provado que o PP beneficiou do esquema ilegal, que se baseava em conceder contratos públicos a empresas em troca de dinheiro e que se manteve entre 1999 até 2005, o tribunal também multou o partido em 245 mil euros.

Ainda que Mariano Rajoy, líder do PP e atual chefe do Governo espanhol, nunca tenha sido envolvido diretamente no caso, Pedro Sánchez, que lidera o PSOE, justifica a moção de censura pelo facto de a sentença judicial questionar a “credibilidade” do testemunho de Rajoy no âmbito do processo.

O partido Ciudadanos ainda não clarificou a sua posição, tendo manifestado que “avaliará a situação, pondo em primeiro plano os interesses dos espanhóis”, escreve o jornal “El País”. A intenção do partido, escreve por seu turno o “El Mundo”, é pressionar Rajoy, garantindo o apoio à moção apenas se esta contemplar a realização de eleições antecipadas.