“Os círculos eleitorais rurais ainda podem surpreender as pessoas”: o país mais católico do mundo decide se pode legalizar o aborto

Às 7h as mesas de voto abriram. Ainda estão abertas e vão continuar até às 22h. Esta sexta-feira vota-se na Irlanda para apagar ou manter a 8º emenda da Constituição, que equipara os direitos da mãe aos dos bebés ainda não nascidos. Ou seja, criminaliza o aborto. Até meio da tarde, falava-se numa participação superior à do anterior referendo, sobre a legalização dos casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em Dublin, a capital, já 40% dos eleitores tinham exercido o direito.

“Os círculos eleitorais rurais ainda podem surpreender as pessoas”, alertou Simon Coveney, número dois do Governo irlandês, que disse estar surpreendido com a força da campanha pelo ‘sim’ nas zonas rurais. A maioria dos partidos com assento parlamentar já admitiu que se essa for a vontade da população, vão eliminar a 8º emenda.

As últimas sondagens, publicadas no semanário irlandês “Sunday Independent” e conduzidas pela empresa Kantar Millward Brown, mostram que, excluindo os indecisos, que ultrapassam os 10%, o “sim” lidera com 57% enquanto o “não” está nos 43%.

No total, por toda a Irlanda há mais de 6500 mesas de votos abertas para os mais de 3,2 milhões de eleitores registados – para este referendo recensearam-se mais de 100 mil novas pessoas.

Na verdade, aos irlandeses não vai ser perguntado se querem ou não legalizar o aborto. A questão colocada é se querem aprovar a 36º emenda à Constituição, que prevê a anulação do artigo 40.3.3 – vulgarmente conhecido como “8º emenda” – e substituí-la por uma disposição favorável.

“O Estado reconhece o direito à vida de um feto em gestação, com o devido respeito e mesmo direito à vida que a mãe, garante nas suas leis respeitar e, quando seja praticável pelas suas leis, defender e reivindicar por esse direito”, lê-se na emenda número 8 da Constituição da República da Irlanda, incluída no texto em 1983 e que equipara a vida da mulher à vida do feto, independentemente do tempo de gestação.

A proposta é que qualquer mulher possa ter acesso a cuidados médicos e abortar até às 12 semanas sem necessidade de uma “autorização” médica – após esse período, só pode acontecer se a vida da mãe estiver em risco ou o bebé com alguma malformação fatal, sendo necessária certificação de dois médicos. Quando a grávida consultar o médico, todas as opções vão ser-lhe explicadas e, após um período obrigatório de 72 horas para que as hipóteses sejam consideradas, toma a decisão. Caso decida prosseguir com o aborto, a mulher vai ser sempre supervisionada pela equipa médica. Interromper a gestação depois das 23 semanas, altura em que um bebé, ainda que com dificuldade, já consegue sobreviver fora do útero, não vai ser possível.

Atualmente, o aborto na Irlanda apenas é possível quando a vida da mulher está em risco.

Estima-se que todos os dias nove mulheres viagem até ao Reino Unido para fazerem um aborto. Segundo os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde britânico relativos a 2016, das 4810 não britânicas que abortaram 3265 eram irlandesas.