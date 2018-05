NATO apela à Rússia que aceite responsabilidade na queda do voo MH17

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, pediu esta sexta-feira à Rússia que colabore totalmente com a investigação à queda do voo MH17 depois de atingido por um míssil, quando sobrevoava a Ucrânia, e aceite a sua responsabilidade no caso.

O relatório preliminar da equipa que investigou a queda do avião, divulgado na quinta-feira, "concluiu que o lança mísseis usado para derrubar o avião veio da 53.ª Brigada Antiaérea da Federação Russa, estacionada em Kursk", na Rússia, disse Stoltenberg, em comunicado.

"O abate do MH17 foi uma tragédia global e os autores devem ser responsabilizados", adiantou, acrescentando que a NATO manifestou várias vezes o seu apoio aos esforços de investigação do caso.

O míssil que abateu o voo MH17 quando sobrevoava a Ucrânia em 2014 – matando 298 pessoas – foi lançado de uma unidade militar russa, indicaram na quinta-feira os investigadores internacionais.

Os investigadores "concluíram que o míssil Bouk-Telar que abateu o MH17 veio da 53.ª brigada antiaérea baseada em Kursk, na Rússia", anunciou Wilbert Paulissen, da Polícia Nacional Holandesa, um dos integrantes da equipa que investiga o caso.

"A 53.ª brigada faz parte das forças armadas russas", acrescentou Paulissen durante uma conferência de imprensa na Holanda, referindo que as conclusões foram tiradas após a análise detalhada de imagens de vídeo e fotos.

Já o procurador holandês Fred Westerbeke disse que os investigadores têm "feito grandes progressos com a identificação de cerca de 100 pessoas envolvidas no facto", mas disse também que a investigação "ainda não acabou".