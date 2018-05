Marion, neta de Jean-Marie e sobrinha de Marine Le Pen, deixa cair o apelido

Marion Maréchal-Le Pen, neta do fundador da Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen, e sobrinha da atual líder do partido de extrema-direita, Marine Le Pen, deixou cair o apelido. Nas suas redes sociais, Marion mudou o seu nome de perfil de Marion Le Pen para Marion Maréchal e anunciou que pretende ser conhecida como tal a partir de agora.

A mudança “foi uma maneira de demonstrar a minha transição para a vida civil. Nunca tive nem nunca terei vergonha do meu nome”, justificou-se ao site de extrema-direita Boulevard Voltaire. “Talvez pense que é muito peso para carregar”, disse Jean-Marie Le Pen, que fundou a FN em 1972.

Esta não é a primeira vez que Jean-Marie se vê confrontado com a difícil gestão do seu legado por parte da sua descendência. Em 2011, a filha Marine liderou uma campanha para “desintoxicar” a FN depois de assumir a liderança do partido, afastando-se da retórica incendiária do pai. No caminho para as presidenciais de 2017, Marine usou apenas o seu primeiro nome no material de campanha numa tentativa de alargar a sua base de apoio. E a 1 de junho, deverá confirmar uma mudança de nome do partido.

Regresso à política?

Quando em 2012 lançou a sua candidatura ao Parlamento, Marion, católica devota, acrescentou o apelido da mãe, Yann Le Pen, ao seu nome. Na sequência de tensões com a tia Marine, Marion anunciou no ano passado que não iria recandidatar-se ao assento da FN para passar mais tempo com a filha e trabalhar no setor privado.

Alguns analistas suspeitam que Marion pretende voltar à política, talvez até para suceder à tia. A presença amplamente noticiada numa reunião em Washington em março alimentou essas especulações.

O seu primeiro ato depois de deixar a política foi o lançamento de um programa de estudos, em Lyon, do Instituto de Ciências Sociais, Economia e Política. A escola, que atribuirá qualificações de mestrado sem reconhecimento oficial, ministrará, a partir de setembro, cursos altamente conservadores com especial ênfase na “identidade cultural”.