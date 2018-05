Foi detido o sicário que um dia disse ao Expresso que “mataria a mãe se Escobar tivesse pedido”

O alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem que no passado matou 300 pessoas e que planeou tirar a vida a outras 3000. Trata-se de “Popeye”, ou Jhon Jairo Velásquez, o chefe dos sicários de Pablo Escobar. Velásquez está acusado de conspiração e extorsão agravada, conta o El País.

“Popeye”, que se entregou na sede no Ministério Público, já esteve preso 23 anos e estava em liberdade desde 2014. Este sicário foi responsável pelo assassinato de Luis Carlos Galán, candidato à presidência da Colômbia em 89.

Nos últimos tempos, conta o diário espanhol, Jhon Velásquez tem estado envolvido em projetos no YouTube, livros, documentários e até filmes sobre a sua vida no Netflix.

Em janeiro de 2016, o Expresso entrevistou Velásquez em Medellín. “Já me acertaram com um tiro aqui no coração e não me mataram. Sinto-me imortal. Sou o único sobrevivente dos sicários de Escobar”, disse na altura. “Mataria a minha mãe se Escobar o tivesse pedido.”

