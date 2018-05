Depois do Boko Haram, o Exército. Dezenas de mulheres e meninas violadas na Nigéria

Dezenas de mulheres e meninas nigerianas, que sofreram todo o tipo de atrocidades durante a ocupação das suas aldeias pelo grupo terrorista Boko Haram, foram depois vítimas de abusos sexuais e violações por parte de soldados que deviam garantir a sua segurança em centros de acolhimento no nordeste do país. A conclusão consta do relatório publicado esta quinta-feira pela Amnistia Internacional com o título “They Betrayed Us” (Eles Traíram-nos).

“É chocante que pessoas que sofreram tanto tenham sido condenadas a sofrer mais abusos terríveis às mãos do Exército nigeriano”, disse Osai Ojigho, diretora da Amnistia na Nigéria. “Em vez de receberem proteção das autoridades, as mulheres e meninas foram obrigadas a submeter-se à violação para não morrerem à fome”, acrescenta a responsável.

Segundo o documento, muitas dessas violações aconteceram em troca de comida, e nos campos de acolhimento, localizados no estado de Borno, onde “milhares de pessoas morreram à fome desde 2015”. Centenas de mulheres foram separadas dos seus maridos e colocadas nesses “acampamentos-satélite”, como são conhecidos. Muitas foram acusadas de serem “esposas do Boko Haram” quando denunciaram os abusos de que foram vítimas.

Sistema organizado de exploração sexual

Cinco mulheres relataram que foram violadas por membros do Exército e da milícia que apoia as autoridades na luta contra o Boko Haram, no final de 2015 e início de 2016, no campo do Hospital de Bama. Outras dez mulheres do mesmo campo afirmam que foram coagidas a tornar-se “noivas” de agentes de segurança ou de membros das milícias, o que significava estarem dispostas a fazer sexo com eles em qualquer altura. Muitas viram crianças e familiares morrerem por falta de comida, água e assistência médica.

O relatório, baseado em 250 entrevistas realizadas em sete campos de acolhimento de Borno, explica que não se trata de casos pontuais, antes de um sistema organizado de exploração sexual em que os soldados foram aos campos em busca de mulheres.